Яндекс открыл сезон проката электросамокатов

Кикшеринговый сервис Яндекс Go объявил о начале прокатного сезона в Москве. Расширена география сервиса, самокатов стало больше, а сами они получили усовершенствованные трекеры. Кроме того, Яндекс Go впервые оснастит свой парк СИМ номерными знаками.
- Сервис вывел на улицы столицы 30 тысяч самокатов. Доступны они будут как в Москве, так и в Подмосковье: среди новых районов, где появился Яндекс Go, названы Митино, Коммунарка и Бутово, а среди новых городов — Красногорск, Долгопрудный, Химки и Мытищи.
- Усовершенствованные трекеры будут точнее геолоцировать транспорт. С их помощью пользователи самокатов смогут соблюдать правила: к примеру, при въезде в «медленную» зону самокат подаст предупреждающий сигнал, а попав на территорию, где движение запрещено, плавно остановится. Кроме того, Яндекс Go снабдил самокаты крупными номерными табличками спереди и сзади: они должны помочь идентифицировать нарушителей в том числе и с помощью камер столичного дептранса.
- В рамках тарифа «Поминутный» стоимость аренды составит от 7 рублей за минуту. Доступны также пакетные предложения на 60, 100 и 200 минут. Кроме того, Яндекс Go предлагает постоянным пользователям вступить в клуб, члены которого получают дополнительные бонусы.
О начале эксперимента по выявлению при помощи камер нарушений, которые совершают пользователи СИМ, столичный дептранс объявил прошлой осенью. Камеры будут фиксировать, к примеру, езду вдвоём, движение в неверной полосе или по пешеходному переходу. Номерные знаки, которыми операторы начали оснащать самокаты, должны облегчить идентификацию нарушителей.
Приветствуете начало прокатного сезона?
Да, уже заждался
Нет, только не это
Подождите
Новости загружаются