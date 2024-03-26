Яндекс открыл сезон проката электросамокатов

Усовершенствованные трекеры будут точнее геолоцировать транспорт. С их помощью пользователи самокатов смогут соблюдать правила: к примеру, при въезде в «медленную» зону самокат подаст предупреждающий сигнал, а попав на территорию, где движение запрещено, плавно остановится. Кроме того, Яндекс Go снабдил самокаты крупными номерными табличками спереди и сзади: они должны помочь идентифицировать нарушителей в том числе и с помощью камер столичного дептранса.