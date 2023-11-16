Яндекс представил электровелосипед для курьеров

Двухколёсник имеет собственное подключение к интернету, но предназначено оно главным образом для повышения безопасности. К примеру, велосипед сможет передавать на сервер данные о собственной геолокации, и, соответственно, на нём нельзя будет превысить установленную на конкретном участке скорость.