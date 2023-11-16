Яндекс представил электровелосипед для курьеров

Вслед за электросамокатом собственной разработки Яндекс показал и электровелосипед. Спроектирован двухколёсник специально для специалистов курьерских служб: его конструкция учитывает пожелания курьеров. При этом купить велосипед нельзя — новинку будут выдавать в аренду сотрудникам различных сервисов Яндекса.
- Велосипед базируется на алюминиевой раме и укомплектован специальным багажником для курьерской сумки, а также особо комфортным сиденьем и USB-портом для зарядки гаджетов. Конструкция включает также широкие крылья для защиты от грязи.
- Каким именно двигателем велосипед приводится в движение, не сообщается. Однако известно, что аккумулятор выполнен съёмным (при разрядке его можно заменить на заряженный) и имеет систему подогрева, а силовая электроника герметизирована.
- Двухколёсник имеет собственное подключение к интернету, но предназначено оно главным образом для повышения безопасности. К примеру, велосипед сможет передавать на сервер данные о собственной геолокации, и, соответственно, на нём нельзя будет превысить установленную на конкретном участке скорость.
- Нынешней зимой курьеры Яндекса получат сто таких «электрокаров», к следующей осени их число увеличится до нескольких тысяч.
В сентябре сообщалось также о пополнении автопарка сервиса такси Яндекс Go. В рамках программы Ultima через сервис можно заказать премиальные седаны Hongqi H5 и H9.
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