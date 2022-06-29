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Китайская марка BAW выпустила два электрокара дешевле 300 тысяч рублей

У электрического микрогрузовика Kangaroo калужской сборки будет четыре модификации

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Кирилл Малышев

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В России завершилась сертификация микрогрузовичка Kangaroo Electro J2-P. Его разрешено выпускать в четырёх модификациях: шасси, бортовая платформа, обычный и рефрижераторный фургоны. Однако документ выдан на партию всего из 150 автомобилей, пишет сайт «Китайские автомобили».

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  • Kangaroo Electro J2-P разработали в Китае. Однако у нас производство модели уже локализовано в Калужской области. Кроме того, у импортёра-производителя есть шесть дилеров  по одному в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Белгороде и Уфе.
  • У «Кенгуру» четыре колеса и одноместная кабина. Габариты — 3600 х 1345 х 1765 миллиметров при колёсной базе 2375 миллиметров. Электромотор на задней оси выдаёт 5,4 или 6,8 л.с. в зависимости от исполнения. Батарею тоже можно выбрать: на 80 или 170 километров автономности.
  • Увеличить запас хода можно, заказав на крышу фургона солнечную панель. Она восполнит часть затраченной энергии. Других опций немного: отопитель, кондиционер, холодильная установка для фургона. Есть люк в крыше, «музыка» и электрические стеклоподъёмники. Грузить можно максимум 475 килограммов, если речь идёт о голом шасси.
  • Стоимость Kangaroo Electro J2-P уже известна: от 1,06 до 1,72 миллиона рублей. Гарантия на всю машину составляет три года, но на батарею поддержка длится пять лет.

Этой весной в России представили ещё один китайский микрогрузовик. Электрический Wolv FC25 везёт 41-сильный двигатель, а запас хода может достигать 200 километров. Если Kangaroo вмещает в фургон до двух кубометров, то Wolv способен увезти пять.

Как думаете, будут брать?

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