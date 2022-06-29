У электрического микрогрузовика Kangaroo калужской сборки будет четыре модификации

Kangaroo Electro J2-P разработали в Китае. Однако у нас производство модели уже локализовано в Калужской области. Кроме того, у импортёра-производителя есть шесть дилеров — по одному в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Белгороде и Уфе.