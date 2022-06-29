У электрического микрогрузовика Kangaroo калужской сборки будет четыре модификации

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На посылках. Kangaroo Electro от российского стартапа против Lada Largus: сравнительный тест практичных фургонов
Китайская марка BAW выпустила два электрокара дешевле 300 тысяч рублей
В России завершилась сертификация микрогрузовичка Kangaroo Electro J2-P. Его разрешено выпускать в четырёх модификациях: шасси, бортовая платформа, обычный и рефрижераторный фургоны. Однако документ выдан на партию всего из 150 автомобилей, пишет сайт «Китайские автомобили».
Этой весной в России представили ещё один китайский микрогрузовик. Электрический Wolv FC25 везёт 41-сильный двигатель, а запас хода может достигать 200 километров. Если Kangaroo вмещает в фургон до двух кубометров, то Wolv способен увезти пять.
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