Электрический Hummer с пробегом 77 километров перепродали втридорога

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Новый электро-Hummer стали перепродавать вдвое дороже
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На аукционе Barrett-Jackson продали один из электропикапов GMC Hummer EV. Покупатель выложил за электрокар с пробегом 77 километров 324 500 долларов: это втрое выше объявленной производителем стартовой цены нового автомобиля. Издание Autoevolution объясняет такую переплату ажиотажем вокруг модели на фоне её тотального дефицита.
Первый серийный экземпляр Hummer EV также был продан с аукциона, но значительно дороже. Ещё до старта сборки, весной прошлого года за пикап c VIN-номером 001 выложили 2,5 миллиона долларов.
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