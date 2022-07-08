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Электрический Hummer с пробегом 77 километров перепродали втридорога

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

На аукционе Barrett-Jackson продали один из электропикапов GMC Hummer EV. Покупатель выложил за электрокар с пробегом 77 километров 324 500 долларов: это втрое выше объявленной производителем стартовой цены нового автомобиля. Издание Autoevolution объясняет такую переплату ажиотажем вокруг модели на фоне её тотального дефицита.

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  • Электропикап ушёл с молотка в «приветственной» комплектации Edition 1. Она подразумевает как максимальный набор опций (включая нашумевший «Режим краба»), так и максимально мощную силовую установку. Три мотора пикапа развивают около 1000 л.с., что позволяет ускоряться до 60 миль в час (96 км/ч) за 3 секунды.
  • Кроме того, в оснащение пикапа включены 35-дюймовые внедорожные колёса, адаптивная пневмоподвеска, прозрачная крыша, медиасистема с 13,4-дюймовым экраном и тому подобное.
  • Производство GMC Hummer EV концерн GM запустил в конце прошлого года, однако за это время покупателям было доставлено только 372 машины. Мощности производителя позволяют собирать только 12 пикапов в сутки, при том, что число собранных заказов превышает 77 тысяч. Издание предполагает, что покупка подержанного GMC Hummer EV — это единственный способ стать владельцем электрокара без долгих лет ожидания.

Первый серийный экземпляр Hummer EV также был продан с аукциона, но значительно дороже. Ещё до старта сборки, весной прошлого года за пикап c VIN-номером 001 выложили 2,5 миллиона долларов.

Согласились бы переплатить втрое, чтобы не ждать?

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