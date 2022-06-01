Электропикап Ford F-150 Lightning теряет половину запаса хода при буксировке кемпера

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Один из первых владельцев электропикапа Ford F-150 Lightning, поставки которого начались буквально на днях, уже успел поставить эксперимент. Как пишет Electrek со ссылкой на отчёт самого экспериментатора, буксировка 2,7-тонного жилого прицепа уменьшает запас хода грузовика примерно вдвое.
Ford рассекретил электрический F-150 в мае прошлого года. Силовая установка грузовика обеспечивает до 1050 Нм крутящего момента, а самая дальнобойная версия проедет без подзарядки до 480 километров. Брать на буксир пикап может грузы до 4,5 тонны.
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