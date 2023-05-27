Доступный в России кроссовер Forthing T5 Evo обновился до версии Hurricane

Вышедший на российский рынок в этом месяце кроссовер Forthing T5 Evo обновили в Китае. Выпускаемому с 2020 года вседорожнику подправили внешность и слегка доработали безальтернативный мотор. Как пишет Autohome, рестайлинговый вариант уже доступен для заказа в пяти комплектациях по ценам от 99 900 до 139 900 юаней (1,1–1,6 миллиона рублей).