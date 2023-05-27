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Доступный в России кроссовер Forthing T5 Evo обновился до версии Hurricane

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Александр Орехов

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Вышедший на российский рынок в этом месяце кроссовер Forthing T5 Evo обновили в Китае. Выпускаемому с 2020 года вседорожнику подправили внешность и слегка доработали безальтернативный мотор. Как пишет Autohome, рестайлинговый вариант уже доступен для заказа в пяти комплектациях по ценам от 99 900 до 139 900 юаней (1,1–1,6 миллиона рублей).

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  • После рестайлинга модели изменили название: с китайского оно приблизительно переводится как T5 Evo Hurricane Edition. Вседорожник получил новое оформление лицевой части, включая более агрессивный бампер и увеличенную радиаторную решётку с новым наполнением в виде горизонтальных планок вместо прежних вертикальных. Форма оптики принципиально не изменилась, но теперь блоки основных фар визуально объединены с ходовыми огнями хромированными вставками. Сзади появился новый бампер с псевдодиффузором. Из-за нового обвеса кроссовер вытянулся в длину на 30 миллиметров — до 4595 миллиметров.
  • В салоне поменялись селектор коробки передач и отделочные материалы. Также в сравнении с Forthing T5 Evo были пересмотрены уровни оснащения: базовая комплектация стала беднее, лишившись круиз-контроля, камеры заднего вида, кожаной оплётки руля, центрального подлокотника для задних пассажиров. Дорогие же версии оказались богаче: в них добавлены стандартная система кругового обзора, система помощи водителю при смене полосы движения.
  • 1,5-литровый турбомотор в базовом исполнении по-прежнему развивает 197 л.с. и 285 Нм, но для старших версий максимальный крутящий момент увеличен до 300 Нм. В результате время разгона до сотни уменьшилось с 9,5 до 8,8 секунды. Как и прежде, двигатель сочетается с семиступенчатым «роботом» и передним приводом.

В России дореформенный Forthing T5 Evo предложили в трёх комплектациях по ценам от 2 910 000 до 2 999 000 рублей. Также марка представлена на нашем рынке вэном Yacht. Модели ввозятся в страну официально: дистрибьютором выступает фирма Ixen Motors.

Какой вариант Forthing T5 Evo лучше?

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