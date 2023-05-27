Доступный в России кроссовер Forthing T5 Evo обновился до версии Hurricane

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Главные новинки лета в России: от супергибрида до доступного седана
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Вышедший на российский рынок в этом месяце кроссовер Forthing T5 Evo обновили в Китае. Выпускаемому с 2020 года вседорожнику подправили внешность и слегка доработали безальтернативный мотор. Как пишет Autohome, рестайлинговый вариант уже доступен для заказа в пяти комплектациях по ценам от 99 900 до 139 900 юаней (1,1–1,6 миллиона рублей).
В России дореформенный Forthing T5 Evo предложили в трёх комплектациях по ценам от 2 910 000 до 2 999 000 рублей. Также марка представлена на нашем рынке вэном Yacht. Модели ввозятся в страну официально: дистрибьютором выступает фирма Ixen Motors.
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