Dongfeng раскрыл характеристики нового кроссовера размером с Toyota RAV4

Материал по теме
Недорогие кроссоверы из Китая по цене Hyundai Creta и Renault Duster
Kia может снять с производства K5 и Stinger
Суббренд Aeolus концерна Dongfeng обнародовал подробные характеристики своего нового кроссовера Haoji. Модель выступает одноклассником Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan, а из китайских моделей — её аналоги Haval F7 и Chery Tiggo 8. Продажи машины в Китае начнутся в ближайшее время.
В России электрические модели компании Dongfeng готовятся выпускать на новом заводе в Липецкой области. На конвейер встанут сразу пять моделей: седан, минивэн и три кроссовера. Цены пока не объявлены.
Комментарии
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий