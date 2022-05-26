Dongfeng раскрыл характеристики нового кроссовера размером с Toyota RAV4

«Турбочетвёрка» объёмом 1,5 литра выдаёт 204 лошадиные силы в обычной бензиновой версии и 177 сил в гибридной. Во втором случае мотор переведён на более экономичный цикл Аткинсона. Бензиновый Haoji использует 7‑ступенчатый преселективный «робот» и разгоняется до 190 км﻿/﻿ч. На гибриде применяется вариатор. Максимальная скорость, несмотря на мощность в 245 сил, всего 170 км/ч.