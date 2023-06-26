Тесную связь выдаёт и ниссановская фурнитура: подрулевые рычажки, блок стеклоподъёмников, плафон на потолке и кнопка запуска двигателя. Из необычного — отдельное включение подогрева зеркал и датчика света слева от руля. Сама «баранка» регулируется только по высоте, зато посадка получается нормальная, плюс у кресла можно менять угол наклона подушки, что даже на дорогих китайских кроссоверах до сих пор редкость.

Ещё здесь сидишь, словно в броневике. По ширине не разгуляешься, причём слева подпирает дверь, окошки узенькие, обзорность по стойкам с пухлыми основаниями так себе, а дилерские дефлекторы сделали её просто отвратительной. Спросите, чего вообще ожидать от сравнительно простого пикапа, который в Китае на треть дешевле Навары? Просто посмотрите на интерьер Great Wall Poer King Kong, и вы поймете, что в том же бюджете можно сделать лучше.

Практичность

На втором ряду у Дунфена, по сути, просто мягкая лавочка без каких-либо дополнительных удобств. Нет ни подлокотника, ни розетки, а крепления Isofix предусмотрены только с левой стороны, да ещё как будто специально упрятаны поглубже и никак не обозначены. Места в коленях, в принципе, хватает, но практически вертикальная спинка сводит комфорт к минимуму. Однако больше всего раздражает не это, а система предупреждения о непристёгнутых ремнях безопасности, которая срабатывает даже на неподвижном автомобиле от малейшего давления на диван.