Jaguar выпустил лимитированную версию F-Pace SVR для Японии

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Специально для японского рынка разработана серия Jaguar F-Pace SVR Curated for Japan. Машин в ней будет всего 25, они отличаются от обычных кроссоверов особыми цветами кузова и отделкой интерьера.
Jaguar F-Pace SVR обновился чуть позже «гражданских» комплектаций в конце 2020 года. Мотору чуть добавили крутящего момента, доработали трансмиссию, сделали комфортнее на низких скоростях подвеску с адаптивными амортизаторами. Основным новшеством в салоне стала медиасистема Pivi Pro с экраном на 11,4 дюйма.
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