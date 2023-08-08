Jaguar выпустил лимитированную версию F-Pace SVR для Японии

Цена новинки в Японии составляет 17,25 или 17,57 миллиона йен в зависимости от выбранных нюансов отделки. По текущему курсу это 11,8 и 12 миллионов рублей соответственно.

Jaguar F-Pace SVR обновился чуть позже «гражданских» комплектаций в конце 2020 года. Мотору чуть добавили крутящего момента, доработали трансмиссию, сделали комфортнее на низких скоростях подвеску с адаптивными амортизаторами. Основным новшеством в салоне стала медиасистема Pivi Pro с экраном на 11,4 дюйма.