Оставить коммент

На Авто.ру появились кроссоверы Geely Vision X6 Pro за 2,2 миллиона рублей

Jaguar выпустил лимитированную версию F-Pace SVR для Японии

НовостиКирилл МалышевКомменты

Специально для японского рынка разработана серия Jaguar F-Pace SVR Curated for Japan. Машин в ней будет всего 25, они отличаются от обычных кроссоверов особыми цветами кузова и отделкой интерьера.

Читайте нас в Telegram! Там быстро и все-все новости
1/4
  • Фишка особой комплектации — оттенки для кузова из фирменной палитры тюнингового подразделения Jaguar. Это чёрный, коричневый и ярко-жёлтый колеры. Салон отделан в чёрном и коричневом цветах, алькантарой и натуральной кожей.
  • Силовую установку трогать не стали. Пятилитровый V8 развивает 550 сил и 700 Нм. Разгон до сотни занимает четыре секунды, а максималка достигает 286 км/ч. В оснащение включены литые 22-дюймовые диски чёрного цвета.
  • Цена новинки в Японии составляет 17,25 или 17,57 миллиона йен в зависимости от выбранных нюансов отделки. По текущему курсу это 11,8 и 12 миллионов рублей соответственно.

Jaguar F-Pace SVR обновился чуть позже «гражданских» комплектаций в конце 2020 года. Мотору чуть добавили крутящего момента, доработали трансмиссию, сделали комфортнее на низких скоростях подвеску с адаптивными амортизаторами. Основным новшеством в салоне стала медиасистема Pivi Pro с экраном на 11,4 дюйма.

Какой бы цвет выбрали?

Комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании