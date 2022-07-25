Оставить коммент

ГАЗ приостановил производство

АвтоВАЗ изменил условия гарантии на новую Lada Vesta

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

АвтоВАЗ изменил обычные условия заводской гарантии для Lada Vesta NG, ограниченная партия которой скоро поступит дилерам. Как пишет «Лада.Онлайн» со ссылкой на источники в дилерской среде, срок гарантии будет сокращён, но на заводе не уточнили, по какой причине.

Читайте нас в Дзене!
  • На данный момент, согласно официальному сайту марки, срок гарантии на Vesta, Xray, Granta и Largus составляет три года или 100 тысяч километров пробега (в зависимости от того, что наступит ранее).
  • Согласно информации производителя для дилерских центров, в случае с Lada Vesta NG время заводской гарантии сокращено с 3 до 2 лет, при этом срок гарантии по пробегу остался прежним — 100 тысяч километров.
  • Ещё одна модель, для которой существуют особые гарантийные условия, — это Lada Niva Legend. На неё гарантия действует 2 года или 50 тысяч километров.

Вероятнее всего, новые условия будут распространяться на автомобили из ограниченной партии Lada Vesta NG, продажу которых АвтоВАЗ запустит в ближайшее время. Ранее сообщалось, что таких машин будет всего 800, а собрать их успели до приостановки работы ижевской площадки.

Вам важен срок заводской гарантии при выборе автомобиля?

Комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании