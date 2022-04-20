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Для игрушечных машин Hot Wheels построили гоночную трассу с водопадами

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Дмитрий Елизаров

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Автор канала Backyard Racing использует задний двор своего дома для строительства гоночных трасс под игрушечные машины известного бренда Hot Wheels. При создании трёхмерных треков в дело идёт не только штатное оборудование производителя, но и собственные авторские дополнения. На этот раз трассу в новой конфигурации снабдили водными горками и миниатюрными водопадами.

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  • Для создания залитых водой участков трека автору потребовалось шесть насосов и сотни литров воды. Кроме того, при строительстве трассы задействованы пластиковые трубы (они изображают тоннели) и контейнеры, верёвки, магниты, хомуты и даже палочки от мороженого.
  • Как утверждает автор, в постройке трассы активно помогала его собака — австралийская овчарка Коди, но на видео она почти не присутствует. Зато имеется «гигантская» акула, задача которой — пугать игрушечных гонщиков.
  • Общую протяжённость трассы создатель не приводит, но указывает высоту: в самой высокой точке движущийся по ней автомобиль поднимается над землёй более чем на 3,5 метра.

Строительство максимально изощрённых трасс считается своего рода соревнованием среди поклонников Hot Wheels. Однако любители игрушечных машин используют и другие способы имитации гоночного процесса. На одном из YouTube-каналов проходят даже целые чемпионаты по «ралли» среди небольших моделей спортивных автомобилей.

Хотели бы построить себе такое?

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