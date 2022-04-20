Для игрушечных машин Hot Wheels построили гоночную трассу с водопадами

Автор канала Backyard Racing использует задний двор своего дома для строительства гоночных трасс под игрушечные машины известного бренда Hot Wheels. При создании трёхмерных треков в дело идёт не только штатное оборудование производителя, но и собственные авторские дополнения. На этот раз трассу в новой конфигурации снабдили водными горками и миниатюрными водопадами.