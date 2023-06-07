Дилеры пожаловались на задержки с «активированием» ЭПТС

Сейчас наблюдаются задержки в процессе. Причём на них жалуются дилеры по всей стране. ЭПТС может «активироваться» неделями, и в течение этого срока оплаченную и уже физически пришедшую в автосалон машину нельзя выдать покупателю. Это вредит продажам и репутации, говорят в РОАД.