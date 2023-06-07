Дилеры пожаловались на задержки с «активированием» ЭПТС

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Электронные ПТС: их плюсы и минусы
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Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) обратилась в Минпромторг с просьбой ускорить присвоение статуса действующего ЭПТС на импортируемые машины. Без этого невозможно выдать их клиентам, что создаёт задержки на несколько недель, пишут «Ведомости».
Ранее стало известно, что Росстандарт проводит выборочные проверки, по результатам которых отзывает некоторые СБКТС. Это документ — аналог ОТТС для машин, ввезённых по «серым» каналам. После этого у автомобилей аннулируется учёт в ГИБДД, ездить на них нельзя.
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