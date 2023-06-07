Оставить коммент

Большой серийный электрокроссовер Toyota bZ рассекречен на патентах

Дилеры пожаловались на задержки с «активированием» ЭПТС

Новости

Кирилл Малышев

Комменты

Ассоциация  «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) обратилась в Минпромторг с просьбой ускорить присвоение статуса действующего ЭПТС на импортируемые машины. Без этого невозможно выдать их клиентам, что создаёт задержки на несколько недель, пишут «Ведомости».

Читайте нас в Дзене!
  • Номер ЭПТС присваивается ввезённому автомобилю автоматически. Однако электронный документ должен позднее получить статус действующего. Это происходит после того, как таможня внесёт сведения о прохождении полного оформления, а все сопроводительные документы пройдут проверку.
  • Сейчас наблюдаются задержки в процессе. Причём на них жалуются дилеры по всей стране. ЭПТС может «активироваться» неделями, и в течение этого срока оплаченную и уже физически пришедшую в автосалон машину нельзя выдать покупателю. Это вредит продажам и репутации, говорят в РОАД.
  • В чём именно причина сбоев, и как их устранить, официальные органы пока не сообщают.

Ранее стало известно, что Росстандарт проводит выборочные проверки, по результатам которых отзывает некоторые СБКТС. Это документ — аналог ОТТС для машин, ввезённых по «серым» каналам. После этого у автомобилей аннулируется учёт в ГИБДД, ездить на них нельзя.

Каким документам у вас больше доверия?

Фото на обложке: blank-dogovor-kupli-prodazhi.ru

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании