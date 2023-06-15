Мы уже оценили преимущества и недостатки семейных машин за 1 000 000 рублей, а также изучили лучшие автомобили для семейного использования, которые стоят вдвое дороже. И во втором случае расклад сил оказался совсем другим. В третьей части мы поднимем ценовую планку ещё выше. Кто — универсал, минивэн или кроссовер — лучше подходит на роль семейного транспорта в бюджете до 3 000 000 рублей на вторичном рынке?
Почему он? Выбор дорогих универсалов в России меньше, чем «народных». И среди них особой любовью пользуется Volvo XC70. Во втором поколении у шведского автомобиля вместительный, уютный, практичный и качественно отделанный салон. Мощные моторы и полный привод нужны XC70 для комфортного и безопасного перемещения по дорогам любого качества. При этом, в сравнении с немецкими аналогами, расходы на содержание Volvo приятно удивляют.
Что можно купить? В нашем бюджете можно рассчитывать на рестайлинговый Volvo 2013–2016 годов выпуска. Единственное, что ограничивает выбор, — фактически безальтернативный дизельный двигатель 2.4 мощностью 163–220 л.с. Формально существует и бензиновая версия, с рядной турбированной «пятёркой» (249 л.с.), но найти такой XC70 на вторичке — редкая удача.
Трёх миллионов на «внедорожный» Volvo хватает с запасом. Автомобиль с небольшим пробегом, кожаным салоном, биксеноном, бесключевым доступом, электроприводом двери багажника и люком стоит примерно 2,2–2,4 млн рублей.
Чего ждать? XC70 имеет прочный кузов с толстым слоем краски и надёжной оцинковкой. Проблемы по электрической части возникают нечасто, особенно если помнить про не самый ресурсный генератор.
Дизельный двигатель объёмом 2,4 литра может пройти около 500 000 км до первого капитального ремонта. Только ремень ГРМ надо обновлять раз в 40 тысяч километров — его перескок чреват проблемами с ГБЦ.
Не менее надёжна и бензиновая рядная «пятёрка». С годами у неё может проявиться повышенный расход масла, но обычно это связано с требующей внимания системой вентиляции картера. С грамотным обслуживанием мотор проедет и 450 000 км до капремонта.
При спокойном стиле езды и своевременном обслуживании 6-ступенчатый «автомат» проблем не доставит, как и муфта Haldex. Слабые места трансмиссии — угловой редуктор и неразборный карданный вал.
Ходовая у XC70 крепкая — основные детали подвески ходят более 100 тысяч километров. Подводит только рулевое управление с откровенно неудачным насосом ГУР.
Другие универсалы до трёх миллионов рублей
Почему он? Формально Multivan относится к минивэнам, но по факту это маленький автобус. В том числе по внутреннему убранству, посадке водителя и дорожным повадкам. Среди себе подобных «мультик» пользуется особой популярностью у частных владельцев. Лаконичный с виду Volkswagen отличается продуманной эргономикой просторного салона, где могут с комфортом разместиться до восьми пассажиров. Минимальный объём багажника — впечатляющие 1210 литров. На ходу Multivan выделяется энергоёмкой, но весьма жёсткой подвеской, приличным клиренсом и наличием опционального полного привода.
Что можно купить? Даже с тремя миллионами рублей выбирать, скорее всего, придётся среди рестайлинговых минивэнов поколения Т5, средний возраст которых 10 лет. Таких машин хватает, в основном это дизельные версии мощностью 140 или 180 л.с. Последний вариант можно подыскать с полным приводом, а вот Multivan с бензиновым турбомотором мощностью 204 л.с. встречается редко. Средняя цена автомобиля в хорошем состоянии — около 2,7 млн рублей. Можно подобрать минивэн с кожаным салоном, электроприводом сдвижной боковой двери, климат-контролем и вторым кондиционером.
Чего ждать? Снаружи Multivan быстро обрастает сколами, но сам кузов хорошо сопротивляется коррозии. Материалы отделки салона тоже не шикарные, зато крепкие. На больших пробегах могут возникнуть проблемы с каркасами сидений и контуром заднего кондиционера.
Двухлитровые дизели серии EA189 с электронным впрыском обычно не вызывают много проблем. Топливная система этих моторов поддаётся ремонту, а форсунки надёжные. Дизель с парой нагнетателей мощностью 180 л.с. из этой же серии известен скромным ресурсом турбин и повышенным расходом масла по вине задиров в цилиндрах. Минусы двухлитрового бензинового турбомотора — недолговечные цепь ГРМ, фазорегуляторы и регулятор наддува.
У машин с механической коробкой передач нередко возникают проблемы с подшипниками, дифференциалом, задней передачей и двухмассовым маховиком. С 7-ступенчатым «роботом» серии DQ500 с «мокрыми» сцеплениями проблем немного. Система полного привода с муфтой Haldex при должном обслуживании не беспокоит. Подвеска Multivan отличается хорошим ресурсом. Часто приходится обновлять только стабилизаторы поперечной устойчивости.
Другие минивэны до трёх миллионов рублей
Почему он? Toyota — это не только надёжность. А Highlander — большой семиместный кроссовер с просторным салоном, приличной эргономикой и вместительным багажником, объём которого варьируется от 391 до 2370 литров. Японский кроссовер очень устойчив на прямой и обладает практически непробиваемой подвеской.
Что можно купить? Машин на вторичке хватает, но за три миллиона надо искать дорестайлинговый Highlander U50 2013–2016 годов выпуска. Преобладают полноприводные кроссоверы с V6 3.5. Переднеприводный Highlander с двигателем 2.7 встречается реже. За экземпляр в приличном состоянии придётся отдать примерно 2,7 млн рублей. В такой Тойоте точно будут биксеноновые фары, кожаный салон с электрорегулировками передних сидений и электропривод задней двери.
Чего ждать? Из-за тонкого слоя ЛКП кузов быстро покрывается царапинами. Нередко запотевают задние фонари. Карты дверей быстро теряют привлекательный внешний вид из-за царапин на пластике. Слабоват заводской АКБ.
Бензиновый 3,5-литровый 2GR-FE прост по конструкции. У него ресурсный цепной привод ГРМ и распредёленный впрыск. Можно рассчитывать на пробег до капремонта в 400 тысяч км. Из слабых мест стоит отметить треск муфт фазорегуляторов и ненадёжные катушки зажигания. Также не отличаются долговечностью обгонная муфта генератора и водяная помпа. Младший двигатель объёмом 2,7 литра не менее ресурсный и практически лишён слабых мест.
Базовый 6-ступенчатый «автомат» также считается надёжным — главное, заботиться о регулярной замене масла. То же самое относится и к 8-ступенчатой коробке, которая появилась на рестайлинге. Нередко текут передний сальник коленвала и сальники редуктора. Слабое место подвески — втулки стабилизаторов.
Другие кроссоверы до трёх миллионов рублей
Что выбрать?
У покупателей семейных автомобилей с тремя миллионами рублей на руках появляются дополнительные факторы выбора. Например, репутация и статус. Так, Volvo XC70 пользуется стабильно устойчивым спросом, отчасти — за счёт престижа марки. Впрочем, шведский универсал и сам по себе очень удачный автомобиль. В нашей тройке претендентов он не самый вместительный, но точно самый удобный и универсальный — хорош и в городе, и в дальнем путешествии, и на лёгком бездорожье. А ещё XC70 — очень надёжный, но при аккуратной эксплуатации.
Toyota Highlander тоже на репутацию не жалуется. Эта модель способна вместить семерых, пусть и не с равным комфортом. Но содержание большого кроссовера с бензиновым мотором и относительно короткими межсервисными интервалами сильнее ударит по семейному бюджету. А как показывает опрос в предыдущей серии, для наших читателей это в семейном автомобиле — намного важнее проходимости.
Наконец, Volkswagen Multivan — лучший вариант из рассмотренных для тех, у кого действительно большая семья. Он может без затруднений и стеснения перевезти до восьми человек и весь их багаж. Это замечательный транспорт для путешествий, но там, где есть дороги. Однако каждодневная эксплуатация крупного немецкого «автобуса» в мегаполисе — так себе удовольствие.