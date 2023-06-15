Почему он? Выбор дорогих универсалов в России меньше, чем «народных». И среди них особой любовью пользуется Volvo XC70. Во втором поколении у шведского автомобиля вместительный, уютный, практичный и качественно отделанный салон. Мощные моторы и полный привод нужны XC70 для комфортного и безопасного перемещения по дорогам любого качества. При этом, в сравнении с немецкими аналогами, расходы на содержание Volvo приятно удивляют.

Что можно купить? В нашем бюджете можно рассчитывать на рестайлинговый Volvo 2013–2016 годов выпуска. Единственное, что ограничивает выбор, — фактически безальтернативный дизельный двигатель 2.4 мощностью 163–220 л.с. Формально существует и бензиновая версия, с рядной турбированной «пятёркой» (249 л.с.), но найти такой XC70 на вторичке — редкая удача.

Трёх миллионов на «внедорожный» Volvo хватает с запасом. Автомобиль с небольшим пробегом, кожаным салоном, биксеноном, бесключевым доступом, электроприводом двери багажника и люком стоит примерно 2,2–2,4 млн рублей.