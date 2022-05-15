Какие проблемы могут возникнуть с электромобилем и как с ними справиться

Электромобили со временем могут вытеснить с дорог машины с классическими ДВС, но в России они пока редкость. Из-за этого у российских водителей до сих пор маловато и опыта владения, и опыта реальной эксплуатации «электричек». И ещё меньше знаний, что делать с электромобилем в разных внештатных ситуациях. Рассказываем, с какими неприятными неожиданностями может столкнуться владелец электрокара и как правильно ему действовать.
Электромобиль попал в ДТП
Электромобили тоже попадают в аварии. Конструкция современных электрических автомобилей рассчитана на крайне высокие нагрузки и в чём-то даже превосходит по безопасности традиционные модели с ДВС. Например, если батарея расположена под полом, то при боковом столкновении её корпус дополнительно защищает салон от деформации. Кроме того, увесистая батарея смещает центр тяжести машины к земле и тем самым снижает риск опрокидывания. Наконец, все тяжёлые агрегаты электромобиля расположены в базе, что позволяет создать более крупные зоны деформации спереди и сзади, которые смогут эффективнее погасить энергию удара.
С другой стороны, помимо механических повреждений, в серьёзном ДТП может быть причинён вред электронным компонентам электромобиля, что создаёт дополнительные риски для водителя и пассажиров. В первую очередь опасность представляют тяговая батарея и высоковольтная электропроводка. Мы уже рассказывали об устройстве электромобилей, но напомним, что рабочее напряжение бортовой сети может достигать 800 В, а для человека опасны даже намного меньшие значения.
Из-за этого проводка современного электромобиля имеет несколько степеней защиты — от механической до электронной. Она позволяет избежать удара электрическим током при частичном разрушении изоляции или даже полном обрыве токоведущих магистралей. Защитная система принудительно их обесточит.
Сложнее ситуация с тяговыми батареями. На сегодняшний день подавляющее число электромобилей оборудовано Li-Ion аккумуляторными элементами, а сами батареи отличаются обычно только компоновкой «ячеек» и методом их охлаждения. При всех достоинствах у аккумуляторов этого типа есть существенный недостаток: они склонны к возгоранию. Чаще всего это может случиться по следующим причинам:
- Короткое замыкание внутри тяговой батареи.
- Механическое повреждение ячеек.
- Перегрев батареи.
Ранние модели электрокаров имеют достаточно уязвимую батарею, и её замыкание при различных ударах случается достаточно часто. В более современных моделях удар при ДТП, скорее всего, не приведёт к критическим повреждениям ячеек: сейчас при проектировании машин особое внимание уделяется именно защитному кожуху аккумулятора. Намного проще повредить систему охлаждения или проводку систем, контролирующих состояние батареи. В таком случае возрастёт риск её перегрева и последующего возгорания.
Если после ДТП у вас есть подозрение на то, что батарея или охлаждающая система была повреждена, то незамедлительно выключайте электромобиль и покидайте его. После этого стоит отключить специальный провод, предусмотренный в большинстве современных «электричек». Он принудительно разрывает электрическую цепь батареи и не даёт ей нагреваться.
Дальнейшую транспортировку автомобиля после серьёзного удара лучше осуществлять на эвакуаторе. Действия при более лёгких столкновениях такие же, как и с обычными автомобилями, — что нужно делать при ДТП, можно прочитать в отдельном материале.
Батарея садится, а зарядить её негде
Ситуация, когда заряд расходуется быстрее, чем планировал водитель, не редкость. Это может происходить из-за деградации самого аккумулятора или при низких температурах окружающей среды. Но даже без этого любой владелец электрокара не застрахован от ситуации, когда остатков электричества не хватает, чтобы доехать до ближайшей работающей зарядной станции — особенно с учётом существующих трудностей с инфраструктурой и нестабильностью её работы в России.
Чтобы благополучно добраться до места назначения, нужно экономнее использовать оставшийся заряд. Для этого необходимо:
- Выключить «лишние» потребители энергии. К ним относятся мультимедийная система, подсветка салона и, главное, всевозможные подогревы. Летом климатическую установку тоже лучше отключить.
- Включить режим экономии энергии. Он есть на большинстве электромобилей. В нём работа всех систем программно оптимизируется: падает динамика разгона, ограничивается максимальная скорость, принудительно включается режим рекуперации энергии и пр.
- Избегать резких разгонов. Так же, как и в случае с ДВС, это поможет снизить расход — но не топлива, а энергии.
- Стараться вести машину так, чтобы тормозить двигателем, а не рабочим тормозом. Таким образом система рекуперации сможет постепенно пополнять заряд батареи. Особенно эффективно это работает при спуске с горки.
- Заранее приобрести переходник от зарядного разъёма к бытовой розетке на 220 В. Его лучше возить с собой вместе с удлинителем. Найти обычную розетку значительно легче, чем заправочную станцию. Такая розетка не выдаст высокую мощность, поэтому существенно пополнить заряд за короткое время не получится. Но «набрать» недостающие 5–10 километров до дома или мощной электрической зарядной станции (ЭЗС) вполне реально, пусть и не быстро.
Машина полностью разрядилась
Электрические автомобили всегда предупреждают водителя о низком уровне заряда батареи, для того чтобы избежать неприятной ситуации полного разряда. Однако доехать до источника питания даже с учётом всяческих ухищрений иногда бывает невозможно. Просто «поменять батарейки», конечно, не получится, поэтому в такой ситуации есть всего два варианта решения проблемы.
Первый и самый очевидный — эвакуатор до ближайшей ЭЗС. Автомобиль просто доставят до «розетки», и его можно будет зарядить в штатном режиме.
Второй — буксировка электромобиля другой машиной. На практике этот метод не так прост и однозначен. Для начала надо внимательно изучить инструкцию к автомобилю. Большинство производителей категорически запрещают «тянуть на тросе» электромобили. Связано это с тем, что, в отличие от ДВС, электромотор всегда соединён с колёсами. Но есть и исключения. Например, может быть предусмотрен специальный режим «буксировка», который позволит проехать на сцепке достаточно внушительное расстояние с соблюдением заданного скоростного режима.
Многие владельцы экспериментируют с подобным режимом движения в обход указаний производителя. Успешность таких мероприятий напрямую зависит от типа электромотора, который установлен на электромобиле.
Асинхронные двигатели с исправной проводкой и корректно работающими системами управления способны успешно работать в режиме генератора, подпитывающего батарею. В этом случае автомобиль будет воспринимать буксировку как затянувшееся торможение в режиме рекуперации.
Синхронные электродвигатели в этом плане капризнее. При буксировке они также переходят в режим генератора, но из-за особенностей их конструкции в системе выделяется значительно больше тепла. Это может перегреть батарею, что не только вызывает её преждевременный износ, но и создаёт риск возгорания даже с исправной проводкой. Ведь бортовая электроника и охлаждение не рассчитаны на подобный режим работы.
Помимо проблем с температурой, нужно ещё учесть, что буксировка электромобиля не такая, как машины с ДВС, в части нагрузки на буксир. Помимо того, что «электрички» сами по себе тяжёлые, у них нет режима работы в «нейтрали». А значит, электромобиль не может двигаться накатом, он будет постоянно тормозить сцепку.
Наконец, перед тем как решиться на буксировку машины в обход инструкции производителя, нужно понимать: в случае поломки или возгорания такой случай, скорее всего, будет признан негарантийным.
Электромобиль «не завёлся»
Машина на электротяге может отказаться ехать даже в том случае, когда тяговая батарея полностью заряжена. В конструкции электромобиля нет топливной системы, свечей и катушек зажигания, поэтому проблема, когда машина «не хочет» ехать, как правило, связана с разрядом обычного 12-вольтового аккумулятора. От него питается бортовая электроника, которая отвечает за диагностику системы перед стартом и без неё «запуск» может считаться небезопасным и блокироваться электроникой.
Решить проблему можно с помощью обычного «прикуривания» от другого автомобиля. Как правильно выполнить эту процедуру, мы уже рассказывали. Но лучше всё же следить за напряжением на клеммах и при необходимости пополнять заряд. Этот аккумулятор заряжается так же, как в обычном автомобиле.
Машина застряла и не может выехать самостоятельно
Увязание в грязи или в снегу в большинстве случаев никак не навредит электромобилю. Вывешенное колесо или просто недостаток сцепления с дорогой «лечится» так же, как и у машин с ДВС: копанием траншей и подкладыванием твёрдых предметов под ведущие колёса. Приёмы езды по бездорожью тоже не зависят от типа двигателя, который их крутит. Ограничений по методам извлечения застрявшего электрокара всего два.
- Не получится выехать «враскачку». Машина не даст быстро переключаться между обычным и реверсивным режимами работы электродвигателя. Ей нужно немного времени на то, чтобы погасить инерцию вращающегося ротора, избежав ударных скачков электрического тока.
- «Ползти на пузе» лучше не надо. С особой осторожностью нужно отнестись к контакту с дорогой днища, если батарея расположена именно там. Когда это всё-таки произошло, не стоит крепить трос и мощным буксиром тащить машину волоком. Защитный корпус батареи, безусловно, прочный, но, если под грязью или снегом окажется острый камень, можно повредить и защиту, и саму батарею. В такой ситуации лучше использовать домкрат и приподнять машину, подкладывая ветки или другие подручные средства под колёса. Если вокруг только пустое поле, а в салоне не нашлось ничего подходящего, тянуть нужно очень медленно, контролируя все доносящиеся из-под днища звуки. А после эвакуации необходимо обязательно проверить повреждения на подъёмнике.
Помните, что с учётом веса и особенностей электромобиля вытащить его на серьёзном бездорожье может быть крайне затруднительно, поэтому до критических ситуаций лучше всё же не доводить.
Электромобиль залило водой
Вода и электричество — сочетание плохое и опасное. Однако при проектировании электромобилей учитываются все возможные особенности эксплуатации: дожди, мойки под высоким давлением и даже реки на пути. Исправная батарея полностью герметична, а все соединения и контакты надёжно изолированы. При относительно кратковременном воздействии влаги это исключает любые негативные последствия. Например, некоторые производители заявляют максимальную глубину преодолеваемого брода примерно вдвое выше клиренса электромобиля.
Что же касается более серьёзных и длительных затоплений, электродвигатели и батарея, скорее всего, переживут их без последствий. Но все остальные части электрического автомобиля пострадают так же, как и на любом другом. Самым опасным результатом такого «купания» может стать коррозия на платах блоков управления и внутри разъёмов.
Риск удара током сведён практически к нулю, даже если где-то нарушена изоляция. На такой случай предусмотрена защита, разрывающая электрическую цепь.
Машина с электромотором загорелась
Возгорание всегда наносит серьёзный урон, особенно когда дело касается горящих аккумуляторных батарей. При первых признаках пожара или перегрева батареи машину нужно принудительно обесточить. Если при перегреве сделать это до достижения критической температуры, пожара удастся избежать.
Но в случае повреждения и, как следствие, замыкания внутри «ячеек» сделать ничего уже не получится. Если возгорание началось, то локализовать его своими силами практически невозможно. Дело в том, что при протекании химической реакции батарея вырабатывает не только «топливо», но и кислород. Поэтому большая часть огнетушителей неэффективна. Помочь может только постоянный напор воды, который остудит корпус. При этом заниматься тушением пожара в электрическом автомобиле самостоятельно — опасно: при горении выделяются ядовитые взрывоопасные пары.
У машины потёк (пробит) радиатор
Сегодня у большинства электромобилей есть принудительное жидкостное охлаждение электрических компонентов (батареи, электромотора, инвертора) и, соответственно, радиатор. Его можно повредить в лёгком ДТП или камнем, отлетевшим с дороги.
При этом выброс тепла у электрических установок существенно ниже, чем у ДВС. И если на обычной машине пробитый радиатор или порвавшийся шланг — сигнал к немедленной остановке и выключению двигателя, то электромобиль в такой ситуации ещё может функционировать какое-то время. Понятно, что продолжать движение с подобной неисправностью рискованно. В такой ситуации лучше свериться с инструкцией и связаться с дилером.
В принципе элементы батареи могут охлаждаться потоком набегающего воздуха и естественным теплообменом с окружающей средой, особенно в холодную погоду, что позволит аккуратно доехать до сервиса. Но для инвертора этого может оказаться недостаточно.
Итак, совсем коротко
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– При серьёзном ДТП существует риск короткого замыкания внутри батареи, обрыва проводки или поломки системы охлаждения.
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– Дотянуть до ближайшей розетки можно, выключив лишние потребители энергии и используя рекуперацию энергии.
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– При полном разряде автомобиль лучше эвакуировать. Но некоторые производители допускают буксировку.
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– Электромобиль может не завестись даже с полностью заряженной тяговой батареей. Часто виной тому — разрядившийся 12-вольтовый аккумулятор.
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– Если «электричка» застряла и не может выехать, действовать можно так же, как на автомобилях с ДВС. Главное — избегать грубого контакта днища с грунтом.
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– Электромобили устойчивы к воздействию влаги при кратковременном воздействии. Если машина утонула, то аккумулятор может остаться исправным, но контакты и разъёмы окислятся.
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– Самым пожароопасным элементом в электромобиле является аккумулятор. Если он загорелся, потушить его практически невозможно.
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– В электромобилях есть система охлаждения. При её повреждении некоторые агрегаты могут перегреться.
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