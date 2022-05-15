Какие проблемы могут возникнуть с электромобилем и как с ними справиться

Электромобиль попал в ДТП

Электромобили тоже попадают в аварии. Конструкция современных электрических автомобилей рассчитана на крайне высокие нагрузки и в чём-то даже превосходит по безопасности традиционные модели с ДВС. Например, если батарея расположена под полом, то при боковом столкновении её корпус дополнительно защищает салон от деформации. Кроме того, увесистая батарея смещает центр тяжести машины к земле и тем самым снижает риск опрокидывания. Наконец, все тяжёлые агрегаты электромобиля расположены в базе, что позволяет создать более крупные зоны деформации спереди и сзади, которые смогут эффективнее погасить энергию удара.

С другой стороны, помимо механических повреждений, в серьёзном ДТП может быть причинён вред электронным компонентам электромобиля, что создаёт дополнительные риски для водителя и пассажиров. В первую очередь опасность представляют тяговая батарея и высоковольтная электропроводка. Мы уже рассказывали об устройстве электромобилей, но напомним, что рабочее напряжение бортовой сети может достигать 800 В, а для человека опасны даже намного меньшие значения.

Из-за этого проводка современного электромобиля имеет несколько степеней защиты — от механической до электронной. Она позволяет избежать удара электрическим током при частичном разрушении изоляции или даже полном обрыве токоведущих магистралей. Защитная система принудительно их обесточит.

Сложнее ситуация с тяговыми батареями. На сегодняшний день подавляющее число электромобилей оборудовано Li-Ion аккумуляторными элементами, а сами батареи отличаются обычно только компоновкой «ячеек» и методом их охлаждения. При всех достоинствах у аккумуляторов этого типа есть существенный недостаток: они склонны к возгоранию. Чаще всего это может случиться по следующим причинам:

Короткое замыкание внутри тяговой батареи.

Механическое повреждение ячеек.

Перегрев батареи.

Ранние модели электрокаров имеют достаточно уязвимую батарею, и её замыкание при различных ударах случается достаточно часто. В более современных моделях удар при ДТП, скорее всего, не приведёт к критическим повреждениям ячеек: сейчас при проектировании машин особое внимание уделяется именно защитному кожуху аккумулятора. Намного проще повредить систему охлаждения или проводку систем, контролирующих состояние батареи. В таком случае возрастёт риск её перегрева и последующего возгорания.