Число штрафов с дорожных камер в России выросло почти на четверть

Что касается аварийности, то ведомство отмечает снижение всех трёх ключевых показателей — числа самих ДТП, а также количества раненых и погибших на 7,2, 7,5 и 3,9% соответственно. Наиболее заметное снижение этих показателей зафиксировано в Карелии, Чеченской республике и Костромской области, а в Ненецком автономном округе за полгода в ДТП не погиб ни один человек. Тем не менее аналитики называют нынешний уровень аварийности «довольно высоким»: к летальному исходу в 2022 году приводило каждое одиннадцатое ДТП. В каждой десятой аварии принял участие водитель с признаками опьянения.