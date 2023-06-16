Оставить коммент

Лучшей машиной мая на Авто.ру стал классический Ford Mustang

Четыре магистрали в новых регионах получили статус федеральных трасс

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

Глава Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о придании четырём автомагистралям в новых регионах статуса федеральных трасс. Об этом сообщается на сайте Правительства. Общая длина новой сети автодорог составит 1300 километров.

Читайте нас в Google Discover!
  • Расположены трассы на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Первая носит индекс Р-150 и связывает Белгород с Мариуполем через Луганск и Донецк. Вторая проходит между Волгоградом и Луганском и обозначена Р-260.
  • Дорога между Ростовом-на-Дону и Симферополем идёт через Мариуполь и Мелитополь и имеет индекс Р-280. Наконец, Кантемировку в Воронежской области и Луганск связывает дорога А-258.
  • Включение магистралей в реестр федеральных дорог позволит российским властям начать приводить трассы в нормативное состояние. Но предварительно потребуется оценить их состояние и спланировать ремонтные работы.

Накануне было открыто движение по новым участкам федеральной магистрали М-4 «Дон», связывающей центр и Юг России. Ожидается, что время в пути до черноморского побережья на автомобиле благодаря этому сократится на два часа.

Замечали ремонт дорог в нынешнем году?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании