Четыре магистрали в новых регионах получили статус федеральных трасс

Расположены трассы на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Первая носит индекс Р-150 и связывает Белгород с Мариуполем через Луганск и Донецк. Вторая проходит между Волгоградом и Луганском и обозначена Р-260.