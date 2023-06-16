Четыре магистрали в новых регионах получили статус федеральных трасс

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Глава Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о придании четырём автомагистралям в новых регионах статуса федеральных трасс. Об этом сообщается на сайте Правительства. Общая длина новой сети автодорог составит 1300 километров.
Накануне было открыто движение по новым участкам федеральной магистрали М-4 «Дон», связывающей центр и Юг России. Ожидается, что время в пути до черноморского побережья на автомобиле благодаря этому сократится на два часа.