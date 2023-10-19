Число машин на газомоторном топливе в РФ выросло в 3,5 раза за 7 лет

С 2015 года число автомобилей, работающих на газомоторном топливе, увеличилось в три с половиной раза. Теперь оно достигает 300 тысяч единиц. Такое заявление сделал генеральный директор Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго РФ Алексей Кулапин в ходе проходящей в Бангкоке Азиатско-Тихоокеанской энергетической недели под эгидой Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), сообщает ТАСС.