Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Журнал
Поиск по журналу

Число машин на газомоторном топливе в РФ выросло в 3,5 раза за 7 лет

С 2015 года число автомобилей, работающих на газомоторном топливе, увеличилось в три с половиной раза. Теперь оно достигает 300 тысяч единиц. Такое заявление сделал генеральный директор Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго РФ Алексей Кулапин в ходе проходящей в Бангкоке Азиатско-Тихоокеанской энергетической недели под эгидой Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), сообщает ТАСС.
Новости

С 2015 года число автомобилей, работающих на газомоторном топливе, увеличилось в три с половиной раза. Теперь оно достигает 300 тысяч единиц. Такое заявление сделал генеральный директор Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго РФ Алексей Кулапин в ходе проходящей в Бангкоке Азиатско-Тихоокеанской энергетической недели под эгидой Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), сообщает ТАСС.

Читайте нас в Telegram! Там быстро и все-все новости
  • По словам чиновника, к началу 2023 года уровень газификации в России был значительно выше, чем в ведущих европейских странах. Также в стране выросло число стационарных объектов газозаправочной инфраструктуры — до тысячи единиц.
  • В конце лета брянская компания «БН-Моторс» пообещала, что половина собираемых ей малотоннажных китайских грузовиков будет работать на газомоторном топливе.

Столичный «Москвич» также обещает выпустить автомобиль, работающий на метане. Скорее всего, это будет одна из модификаций уже сходящих с бывшего конвейера «Рено» моделей.

Хотели бы автомобиль, работающий на газе?

Да, это выгодно
У меня уже такой
Точно нет

Подождите

Новости загружаются

Иллюстрация на обложке: Журнал Авто.ру

#Статистика#Топливо
Комментарии
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать
Пока нет комментариев
Читать ещё