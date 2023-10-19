Число машин на газомоторном топливе в РФ выросло в 3,5 раза за 7 лет

С 2015 года число автомобилей, работающих на газомоторном топливе, увеличилось в три с половиной раза. Теперь оно достигает 300 тысяч единиц. Такое заявление сделал генеральный директор Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго РФ Алексей Кулапин в ходе проходящей в Бангкоке Азиатско-Тихоокеанской энергетической недели под эгидой Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), сообщает ТАСС.
- По словам чиновника, к началу 2023 года уровень газификации в России был значительно выше, чем в ведущих европейских странах. Также в стране выросло число стационарных объектов газозаправочной инфраструктуры — до тысячи единиц.
- В конце лета брянская компания «БН-Моторс» пообещала, что половина собираемых ей малотоннажных китайских грузовиков будет работать на газомоторном топливе.
Столичный «Москвич» также обещает выпустить автомобиль, работающий на метане. Скорее всего, это будет одна из модификаций уже сходящих с бывшего конвейера «Рено» моделей.
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