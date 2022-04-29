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Производитель «китайского Гелендвагена» представил кроссовер с мультимедийкой от Huawei

Chery и Huawei сделали конкурента RAV4 с крутой медиасистемой и оттоманкой для переднего пассажира

Новости

Кирилл Малышев

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В линейке марки Jetour вышел третий по счёту кроссовер под названием Dashing. Бренд создан компанией Chery и нацелен на молодую аудиторию покупателей. В разработке новинки помогал цифровой гигант Huawei, пишет сайт Autohome.

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  • Благодаря усилиям Huawei на приборной панели красуется дисплей диагональю 15,6 дюйма, предоставляющий доступ к множеству онлайн-сервисов и реагирующий на голосовые команды. Проекционный дисплей — с функцией дополненной реальности. Ещё одной электронной фишкой машины станет возможность открывать замки смартфоном через технологию NFC.
  • Модель будет оснащаться тривиальным на сегодняшний день адаптивным круиз-контролем. Однако Huawei разрабатывает его продвинутый вариант с навыками полноценного автопилота. Когда решение появится на серийной машине, пока не объявлено.
  • На центральном тоннеле нет селектора трансмиссии. Ей управляет подрулевой рычажок. Базовые настройки климат-контроля выставляются через небольшие сенсорные дисплеи на передних дверях. Полный набор установок доступен в меню медиасистемы. Особенно комфортно должно быть правому переднему пассажиру: его сиденье оснащено выдвижной оттоманкой.
  • Базовый турбомотор на 1.5 мощностью 156 лошадиных сил идёт в паре с 6-ступенчатыми коробками передач — «механикой» или «роботом». Двигатель 1.6 мощностью 197 сил работает с 7-скоростной коробкой с двумя сцеплениями. Полноприводным может быть только гибридный Jetour Dashing. У него два электромотора, включая 1,5-литровый ДВС, которые выдают суммарно 326 лошадиных сил. Пробег гибрида только на электричестве достигает 100 километров.
  • Габариты Jetour Dashing составляют 4590х1900х1685 миллиметров при колёсной базе 2720 миллиметров. Автомобиль представлен в сегменте среднеразмерных кроссоверов. Колёса по меркам класса у него огромные, диаметром 20 дюймов. Оригинальности добавляют выдвижные дверные ручки и «разрезанный» надвое третий стоп-сигнал.

Суббренд Jetour был основан четыре года назад. Молодая китайская марка готовит несколько новинок: среди них футуристично выглядящий кроссовер X-1 и рамный внедорожник T-X. Обозначения моделей временные, позже их переименуют.

Какую бы версию взяли?

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