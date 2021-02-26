Ждать, пока что-то сломается: как водители реагируют на лампу Check Engine

Издание Reviews опубликовало итоги опроса среди американских водителей, посвящённого скорости их реакции на загорев­шийся индикатор Check Engine. Оказалось, что четверть автомо­билистов вообще не обращает внимания на эту контрольную лампу, а около 10 будут ждать, пока не возникнет очевидная проблема.

32% опрошенных мужчин и 18,4% женщин заявили, что им всё равно, что там горит на приборной панели. Готовы отвезти автомобиль в сервис в течение недели после того, как вспыхнет индикатор, лишь 36,1% опрошенных, а ещё 29,6% будут ждать от недели до года, когда выдастся удобный случай, чтобы отправиться в мастерскую.

Ещё 9,2% водителей предпримут активные действия только в том случае, если после активации контрольной лампы Check Engine в работе автомобиля возникнут реальные неполадки.

Примечательна и прямая зависимость скорости реакции на появление индикатора от возраста авто­владельца. Среди участников исследо­вания старше 45 лет о готовности немедленно отправить автомобиль на осмотр заявили 43,4%, а среди тех, кто младше 35 лет, таких оказалось лишь 26,6%.

В опросе издания приняли участие 1239 жителей США, подтвер­дивших, что регулярно водят автомобиль.