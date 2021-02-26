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Ждать, пока что-то сломается: как водители реагируют на лампу Check Engine

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Дмитрий Елизаров

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Издание Reviews опубликовало итоги опроса среди американских водителей, посвящённого скорости их реакции на загорев­шийся индикатор Check Engine. Оказалось, что четверть автомо­билистов вообще не обращает внимания на эту контрольную лампу, а около 10 будут ждать, пока не возникнет очевидная проблема.

  • 32% опрошенных мужчин и 18,4% женщин заявили, что им всё равно, что там горит на приборной панели. Готовы отвезти автомобиль в сервис в течение недели после того, как вспыхнет индикатор, лишь 36,1% опрошенных, а ещё 29,6% будут ждать от недели до года, когда выдастся удобный случай, чтобы отправиться в мастерскую.

  • Ещё 9,2% водителей предпримут активные действия только в том случае, если после активации контрольной лампы Check Engine в работе автомобиля возникнут реальные неполадки.

  • Примечательна и прямая зависимость скорости реакции на появление индикатора от возраста авто­владельца. Среди участников исследо­вания старше 45 лет о готовности немедленно отправить автомобиль на осмотр заявили 43,4%, а среди тех, кто младше 35 лет, таких оказалось лишь 26,6%.

  • В опросе издания приняли участие 1239 жителей США, подтвер­дивших, что регулярно водят автомобиль.

  • В декабре прошлого года российские блогеры поставили необычный эксперимент: они решили вычислить, сколько времени требуется аккуму­лятору для того, чтобы восполнить потраченную на запуск двигателя энергию. Опытным путём исследо­ватели пришли к выводу, что для этого необходимо проехать четыре километра. 

А вы следите за контрольными лампами?

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