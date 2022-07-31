Назван возраст, в котором водители чаще всего попадают в ДТП

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Названы самые «аварийные» мужские имена России
В Узбекистане начали собирать недорогой седан Chevrolet Onix, который хотели поставлять в Россию
Страховая компания ВСК подвела итоги убытков по ОСАГО за первые шесть месяцев этого года. Согласно статистике, чаще всего (46% случаев) в аварии попадали водители поколения Х, которым 38–56 лет (родившиеся в 1966–1984 годах). За ними идут миллениалы 1985–2000 годов рождения (28% происшествий), на третьем месте «бумеры» 1944–1965 годов (24%).
Ранее ВСК проанализировала страховые случаи по Каско из своего портфеля. Оказалось, что риск попасть в аварию у кроссоверов и внедорожников выше, чем у легковушек. Вслед за ростом продаж увеличивается количество инцидентов с участием китайских машин.
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