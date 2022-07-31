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В Узбекистане начали собирать недорогой седан Chevrolet Onix, который хотели поставлять в Россию

Назван возраст, в котором водители чаще всего попадают в ДТП

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Страховая компания ВСК подвела итоги убытков по ОСАГО за первые шесть месяцев этого года. Согласно статистике, чаще всего (46% случаев) в аварии попадали водители поколения Х, которым 38–56 лет (родившиеся в 1966–1984 годах). За ними идут миллениалы 1985–2000 годов рождения (28% происшествий), на третьем месте «бумеры» 1944–1965 годов (24%).

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  • Доля женщин, ставших виновниками аварий, снизилась с 23 до 16% за год. На Москву пришлось 10% всех страховых случаев по полисам автогражданки ВСК. За столицей расположились Краснодарский край (6%), Московская область (6%), Республика Башкортостан (4%) и Ростовская область (3%).
  • В компании отметили, что число аварий за первое полугодие уменьшилось в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самые высокие темпы снижения показали Дагестан (в 4,7 раза), Ингушетия (в 3,8 раза), Чечня (в 3,4 раза), Северная Осетия (в 1,6 раза) и Еврейская автономная область (в 2,8 раза).
  • Чаще всего участниками ДТП становятся владельцы наиболее популярных в России моделей. Так, на марки Hyundai и Kia пришлось по 7% от общего числа столкновений. Далее в рейтинге стоят Toyota (6%) и Renault (5,7%). Большая часть случаев приходится на модели Hyundai Solaris, Kia Rio, Toyota Camry и Renault Duster соответственно.

Ранее ВСК проанализировала страховые случаи по Каско из своего портфеля. Оказалось, что риск попасть в аварию у кроссоверов и внедорожников выше, чем у легковушек. Вслед за ростом продаж увеличивается количество инцидентов с участием китайских машин.

Вы из какого поколения?

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