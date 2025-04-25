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Зумеры оказались более аккуратными водителями, чем их родители, показало исследование

Общее число аварий по сравнению с прошлым годом снизилось сразу на 49, сообщили в ВСК
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Зумеры оказались более аккуратными водителями, чем их родители: на долю молодёжи пришлось лишь 15% ДТП, следует из данных Страхового дома ВСК за первый квартал 2025 года. При этом самое большое число лихачей зафиксировано в Краснодаре.

  • Страховщики признали самой «‎опасной» возрастной группой водителей 30–40 лет, на которых пришлось 29% инцидентов по ОСАГО. При этом молодое поколение признано самыми аккуратными автовладельцами — у них всего‎ 15% дорожных происшествий. 
  • В целом число аварий снизилось на 49% по сравнению с первым кварталом 2024 года. При этом Краснодарский край вышел в лидеры по числу ДТП — 5,4%. На втором месте — Москва с 5,2% инцидентов. В Московской и Новосибирской областях произошло 3,9 и 2,8% аварий соответственно. 
  • Число мужчин, виновных в ДТП, составило 83% против 17% женщин. Несмотря на небольшое число происшествий с участием дам, по сравнению с прошлым годом показатель ухудшился на 4 п.п.: в первом квартале 2024 года инициаторами аварий выступили 13% представительниц женского пола.
  • Чаще всего в дорожные инциденты попадали владельцы ВАЗ — 16%. Обладатели Toyota, Hyundai и ГАЗ были участниками ДТП в 8,3, 6,1 и 6% случаев соответственно. При этом реже всего виновниками аварий становились хозяева LADA.
  • Наиболее часто на дороге рискуют владельцы Granta и Solaris — 4,0 и 2,6% инцидентов. 
  • В 2025 году также отмечен рост ДТП из-за такси, каршеринга и сервисов доставки — до 20% вместо 18% за аналогичный период прошлого года. 
  • Автомобили китайских брендов стали попадать в аварии чаще — 7% против 4% в прошлом году. 

Ранее сообщалось, что во втором и третьем чтениях приняты поправки, открывающие страховым компаниям доступ к разработке таких сервисов. Документ разрешает страховщикам интеграцию с Госуслугами.

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Фото на обложке: Журнал Авто.ру

#Исследования#Статистика
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Комментарии
Комментарии2
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25 апреля 2025
А не пробовали посчитать в процентах не от общего кол-ва, а от возрастной группы? Очевидно, что 30-40 лет - это самая большая категория, в которой насчитывается около 40-45% всех водителей. И 29% ДТП.
А у зумеров может 15% водителей и 15% ДТП? Тогда зумеры опаснее в ~1.5 раза
Аналогично, вазов, грант и солярисов - больше всего на дорогах. Поэтому и ДТП больше.
А китайцев просто стало больше в несколько раз, поэтому и кол-во ДТП с ними выросло.
Статья бессмысленная...
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28 апреля 2025
Согласен с Алексеем, статья подогнана под "зумеров и др". Считать надо по группам и категориям.
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