Зумеры оказались более аккуратными водителями, чем их родители, показало исследование

Страховщики признали самой «‎опасной» возрастной группой водителей 30–40 лет, на которых пришлось 29% инцидентов по ОСАГО. При этом молодое поколение признано самыми аккуратными автовладельцами — у них всего‎ 15% дорожных происшествий.

В целом число аварий снизилось на 49% по сравнению с первым кварталом 2024 года. При этом Краснодарский край вышел в лидеры по числу ДТП — 5,4%. На втором месте — Москва с 5,2% инцидентов. В Московской и Новосибирской областях произошло 3,9 и 2,8% аварий соответственно.

Число мужчин, виновных в ДТП, составило 83% против 17% женщин. Несмотря на небольшое число происшествий с участием дам, по сравнению с прошлым годом показатель ухудшился на 4 п.п.: в первом квартале 2024 года инициаторами аварий выступили 13% представительниц женского пола.

Чаще всего в дорожные инциденты попадали владельцы ВАЗ — 16%. Обладатели Toyota, Hyundai и ГАЗ были участниками ДТП в 8,3, 6,1 и 6% случаев соответственно. При этом реже всего виновниками аварий становились хозяева LADA.

Наиболее часто на дороге рискуют владельцы Granta и Solaris — 4,0 и 2,6% инцидентов.

В 2025 году также отмечен рост ДТП из-за такси, каршеринга и сервисов доставки — до 20% вместо 18% за аналогичный период прошлого года.