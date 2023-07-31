Цены на каско в России выросли на 5–14 процентов с начала 2023 года

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В России в 2023 году заметно подорожала страховка каско. За первую половину года средняя стоимость страхового полиса в крупных компаниях увеличилась на 5–14%. Как пишут «Известия», связано это с ростом цен как на автомобили, так и на запчасти к ним. В результате страховщики ожидают увеличения среднего убытка.
Ранее сообщалось, что в России набирают популярность дешёвые полисы каско, позволяющие использовать при восстановительном ремонте неоригинальные или восстановленные запчасти. Такая страховка рассчитана на иномарки в возрасте до 10 лет и на отечественные машины в возрасте до 6 лет.
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