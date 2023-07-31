Цены на каско в России выросли на 5–14 процентов с начала 2023 года

В России в 2023 году заметно подорожала страховка каско. За первую половину года средняя стоимость страхового полиса в крупных компаниях увеличилась на 5–14%. Как пишут «Известия», связано это с ростом цен как на автомобили, так и на запчасти к ним. В результате страховщики ожидают увеличения среднего убытка.