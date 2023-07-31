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Цены на каско в России выросли на 5–14 процентов с начала 2023 года

НовостиАлександр ШохиновКомменты

В России в 2023 году заметно подорожала страховка каско. За первую половину года средняя стоимость страхового полиса в крупных компаниях увеличилась на 5–14%. Как пишут «Известия», связано это с ростом цен как на автомобили, так и на запчасти к ним. В результате страховщики ожидают увеличения среднего убытка.

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  • По словам главы департамента андеррайтинга моторного страхования «Росгосстраха» Дмитрия Усанова, в июне каско в среднем стал стоить на 5,4% дороже, чем в январе. Дело в том, что порядка 6570% от суммы возмещения составляют сами запчасти для ремонта, которые значительно выросли в цене на российском рынке.
  • Сильнее всего тарифы выросли на автомобили Mercedes-Benz — для их владельцев полисы без франшизы стали дороже сразу на 20%, а в ряде случаев на 30%. При этом компоненты для немецких машин подорожали на 70–80%.
  • Это же подтвердили в «Ренессанс Страховании». Вице-президент компании по автострахованию Сергей Демидов отметил, что средняя стоимость запчастей увеличилась на 13,6%, но по некоторым маркам подорожание более ощутимое. Так, лидерами по росту цен стали Mercedes-Benz (плюс 90%), Land Rover (плюс 39%), Mazda (плюс 31,4%) и BMW (плюс 17,5%).
  • В целом, крупнейшие игроки рынка пока подняли цены незначительно, так как стоимость удерживает высокая конкуренция на рынке. Кроме того, в 2022 году полисы каско уже стали дороже для россиян на 25–30%. До конца 2023-го ожидается рост цен на комплектующие ещё на 8,5%, что отразится на стоимости страховки.

Ранее сообщалось, что в России набирают популярность дешёвые полисы каско, позволяющие использовать при восстановительном ремонте неоригинальные или восстановленные запчасти. Такая страховка рассчитана на иномарки в возрасте до 10 лет и на отечественные машины в возрасте до 6 лет.

А вы покупаете полис каско?

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