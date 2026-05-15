Caterham напомнил об электрокаре, который разрабатывают 4 года

Компания Caterham опубликовала видеоролик, посвящённый проекту батарейного спорткара под названием Project V. К разработке этой модели фирма приступила ещё в середине 2022 года, и на данный момент, судя по видео, процесс достиг стадии испытаний ходового прототипа. Caterham принимает предварительные заявки на электромобиль, но дата начала его массового производства по-прежнему не уточняется.
- Концепт Project V британская фирма продемонстрировала летом 2023 года, но прототип, участвующий в испытаниях, заметно отличается от него. Купе получило, в частности, переработанное оформление кормы, где вместо диодных овалов применены четыре традиционных фонаря. Заявлено, что это сделано ради облегчения сертификации электрокара на разных рынках.
- Изменена радиаторная решётка, а салон получил более привычную конфигурацию. Если на концепте задний ряд состоял только из одного посадочного места, то сейчас интерьер Project 5 имеет обычную компоновку 2+2. Кроме того, между аналоговыми приборами интегрирован тачскрин медиасистемы.
- Силовую электронику будущей новинке Caterham обеспечивает Yamaha. Купе укомплектовано одним электромотором с отдачей около 270 л.с., что позволяет набрать 100 км/ч примерно за пять секунд. За счёт 47-киловаттной батареи спорткар проедет без подзарядки до 400 километров. Однако особо оговорено, что характеристики относятся к прототипу и в процессе подготовки к конвейеру могут быть изменены.
От прочих спорткаров из линейки Caterham будущий электрокар отличается не только природой силовой установки, но и подчёркнуто современным дизайном, тогда как остальные модели имеют нарочито винтажный облик. Трековый Seven R на днях обзавёлся спецверсией Miami Special, посвящённой американскому Гран-при «Формулы-1», и его тираж составит только 12 машин.
