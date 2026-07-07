Cadillac отзовёт все электрокары Vistiq из-за опасных задних сидений

Компания Cadillac и американский регулятор NHTSA объявили об отзыве батарейных кроссоверов Vistiq образца 2026 и 2027 года, то есть всех, когда-либо выпущенных и выведенных на рынок США. Их задние сденья третьего ряда с электроприводом складывания фактически могут превратиться в ловушку, так как при встрече с препятствием не возвращаются в исходное положение.
- Ранее крупную сервисную кампанию по аналогичной причине объявила в США фирма Hyundai. Специалисты Cadillac провели внутреннее тестирование третьего ряда кресел электрокара Vistiq, которые могут складываться по нажатию кнопки, и обнаружили на кроссовере ту же самую неисправность. Кроме того, известно, что Cadillac располагает шестью обращениями от владельцев Vistiq, уже столкнувшимися с проблемой.
- Складывающиеся спинки при встрече с препятствием останавливаются, но обратно не возвращаются. В NHTSA отметили, что эта неисправность может оказаться причиной травм: к примеру, между подушкой и спинкой кресла может застрять ребёнок.
- Всего будет отозвано 14 540 электрокаров. На сервисных станциях им поменяют модули управления сервоприводами сидений, хотя необходимым количеством запчастей Cadillac пока не располагает. В качестве временной меры владельцам Vistiq предложено отключить функцию складывания сидений. Кроме того, отмечается, что поставки кроссоверов 2027 модельного года приостановлены до решения проблемы.
Нынешней весной о проблемах с задними сиденьями сообщала даже премиальная марка Rolls-Royce. На кроссоверах Cullinan обнаружили недозатянутый болт одного из ремней безопасности, из-за чего он может не обеспечивать необходимую степень натяжения.
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