Cadillac отзовёт все электрокары Vistiq из-за опасных задних сидений

Компания Cadillac и американский регулятор NHTSA объявили об отзыве батарейных кроссоверов Vistiq образца 2026 и 2027 года, то есть всех, когда-либо выпущенных и выведенных на рынок США. Их задние сденья третьего ряда с электроприводом складывания фактически могут превратиться в ловушку, так как при встрече с препятствием не возвращаются в исходное положение.