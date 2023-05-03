Доступный конкурент Hyundai Creta от Honda: первое фото

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Компания Honda опубликовала первое изображение нового кроссовера, который получит название Elevate. Ориентирован он на рынок Индии, и, по данным Autocar India, окажется здесь конкурентом Hyundai Creta. При этом собранные в стране вседорожники Honda может начать экспортировать в другие страны. Полноценный дебют состоится уже 6 июня.
Hyundai также планирует выпустить для Индии бюджетный вседорожник, но он окажется более компактным: предполагается, что длина Exter не превысит 4 метров. Как и Honda Elevate, в продаже новинка появится в конце лета.
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