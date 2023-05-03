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Доступный конкурент Hyundai Creta от Honda: первое фото

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Дмитрий Елизаров

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Компания Honda опубликовала первое изображение нового кроссовера, который получит название Elevate. Ориентирован он на рынок Индии, и, по данным Autocar India, окажется здесь конкурентом Hyundai Creta. При этом собранные в стране вседорожники Honda может начать экспортировать в другие страны. Полноценный дебют состоится уже 6 июня.

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  • Единственное опубликованное пока фото изображает часть задней двери кроссовера с шильдиком названия модели. Предполагается, что внешность Honda Elevate выполнят в актуальном для кроссоверов марки угловатом стиле — тизер-скетч самого доступного вседорожника для рынка Индии компания показывала ещё в январе.
  • По предварительным данным, базируется новинка на платформе Honda City и у неё же позаимствует силовые установки. Базовым станет полуторалитровый атмосферный мотор, развивающий 121 л.с. и 145 Нм и работающий с шестиступенчатой «механикой» либо вариатором. Позже для Elevate могут адаптировать 126-сильный гибрид. Седан City в ходе недавнего рестайлинга лишился дизельного двигателя, таким образом, у Elevate мотора на тяжёлом топливе тоже не будет.
  • Помимо Hyundai Creta конкурентами новинки на индийском рынке станут модели наподобие Toyota Hyryder и Skoda Kushaq.

Hyundai также планирует выпустить для Индии бюджетный вседорожник, но он окажется более компактным: предполагается, что длина Exter не превысит 4 метров. Как и Honda Elevate, в продаже новинка появится в конце лета.

Хватит такого мотора для такого кроссовера?

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