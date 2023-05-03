Доступный конкурент Hyundai Creta от Honda: первое фото

Компания Honda опубликовала первое изображение нового кроссовера, который получит название Elevate. Ориентирован он на рынок Индии, и, по данным Autocar India, окажется здесь конкурентом Hyundai Creta. При этом собранные в стране вседорожники Honda может начать экспортировать в другие страны. Полноценный дебют состоится уже 6 июня.