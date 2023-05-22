Компания BYD начала строить в Узбекистане завод по производству автомобилей

При этом BYD также предлагает в Узбекистане электрический седан Han за 613 581 000 сум (4,3 миллиона рублей), но о намерении локализовать его сборку в пресс-релизе компании ничего не сообщается: по всей видимости, модель продолжать завозить в страну из-за границы.

Со временем BYD собирается наладить в Узбекистане производство полного цикла — со штамповкой, сваркой и окраской кузовов. Это позволит создать на предприятии свыше 2 тысяч рабочих мест.

В настоящее время основные производственные мощности BYD Auto сосредоточены внутри Китая, однако по мере освоения новых рынков компания расширяет и сеть заводов. Причём в сфере её интересов присутствует не только азиатский регион (включая Индию и Таиланд), но и Европа: ранее в этом году сообщалось, что китайцы собираются либо построить в ЕС предприятие с нуля, либо приобрести одно из уже существующих у другого производителя.