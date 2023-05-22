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Компания BYD начала строить в Узбекистане завод по производству автомобилей

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Александр Орехов

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Китайская компания BYD Auto приступила к строительству собственной фабрики в Узбекистане. Это будет совместное с UzAuto предприятие под названием BYD Uzbekistan Factory. Его создают на базе уже существующего завода Jizzakh Auto в Джизакской области, поэтому к работе оно приступит уже нынешней осенью. Специализацией площадки станут так называемые автомобили новой энергии (NEV): этим термином в Поднебесной обозначают гибриды и электрокары.

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Завод Jizzakh Auto. Фото UzAuto

  • На первоначальном этапе BYD Uzbekistan Factory займётся «отвёрточной» сборкой и будет выдавать в год свыше 50 тысяч автомобилей двух моделей — седана Chazor (также известен как Destroyer 05) и кроссовера Song Plus. Оба являются гибридами с фирменной системой BYD DM-i, оба уже представлены официально на рынке Узбекистана. Цены на них начинаются с 323 039 000 сум (2,26 миллиона рублей) и 367 732 000 сум (2,6 миллиона рублей соответственно).

Модельный ряд BYD в Узбекистане. Фото UzAuto

  • При этом BYD также предлагает в Узбекистане электрический седан Han за 613 581 000 сум (4,3 миллиона рублей), но о намерении локализовать его сборку в пресс-релизе компании ничего не сообщается: по всей видимости, модель продолжать завозить в страну из-за границы.
  • Со временем BYD собирается наладить в Узбекистане производство полного цикла — со штамповкой, сваркой и окраской кузовов. Это позволит создать на предприятии свыше 2 тысяч рабочих мест.

В настоящее время основные производственные мощности BYD Auto сосредоточены внутри Китая, однако по мере освоения новых рынков компания расширяет и сеть заводов. Причём в сфере её интересов присутствует не только азиатский регион (включая Индию и Таиланд), но и Европа: ранее в этом году сообщалось, что китайцы собираются либо построить в ЕС предприятие с нуля, либо приобрести одно из уже существующих у другого производителя.

Купили бы китайский гибрид узбекской сборки?

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