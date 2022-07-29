«Буханки», от которых невозможно оторвать взгляд. Брутальный фотопост
Шутки шутками, а выносливый ульяновский минивэн родом из 1960-х — это очень крутая и харизматичная машина. Да, «Буханка» устарела, и да — она удивительным образом не изменилась за полвека своей конвейерной жизни. Но семейство СГР (или «старый грузовой ряд») производят до сих пор, что говорит о востребованности концепции олдскульного полноприводного вагончика. А ещё внедорожный фургон с миловидным лицом продолжает наращивать армию поклонников.
Тех, кто без лишних доводов считает «Буханку» автомобилем с душой, этот фотопост не удивит. Куда важнее — реакция скептиков, не признающих достоинств грубого шасси и шарма обтекаемого советского кузова. И ведь мы не шутим: несмотря на колкости в адрес управляемости, эргономики и качества УАЗов, дизайн (особенно подкреплённый тюнингом) остаётся яркой чертой этих автомобилей. И любоваться им одинаково приятно как в городе, так и за чертой цивилизации. Листайте фото!
Если после просмотра этих фотографий вам, как и нам, захотелось прицениться к культовому советскому микроавтобусу — то держите удобный виджет: можно прямо тут посмотреть на некоторые варианты, а можно провалиться в глубины Авто.ру и провести за выбором «Буханки» несколько часов. И не говорите, что мы не предупреждали!
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