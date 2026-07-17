Bugatti собрала последний дорожный гиперкар с W16

В оформлении финального экземпляра активно используется автограф Этторе Бугатти, размещённый, к примеру, на крышке двигателя. В прозрачную капсулу селектора трансмиссии вместо традиционного слона интегрирована алюминиевая голова сокола как отсылка к Ближнему Востоку, куда отправится гиперкар. В подлокотник вделана стеклянная пластина с надписью Spirit of the Wind, а на дверных картах и антикрыле запечатлены слова The Last of it's Kind — «Последний в своём роде».

1600-сильный W16 объёмом 8,0 литра компания Bugatti устанавливала также на гиперкар Bolide, предназначенный только для трека, но о сборке его последнего экземпляра сообщалось ещё в ноябре 2025-го. Теоретически у клиентов компании ещё остаётся возможность приобрести автомобиль на платформе Chiron с этим мотором, но для этого придётся заказать полностью оригинальный экземпляр. Таким стал, к примеру, Veyron FKP Hommage. В скором времени компания должна показать ещё одну уникальную разработку, которая, как ожидается, объединит платформу Chiron и дизайнерскую стилистику Tourbillon.