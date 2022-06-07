Bugatti и UYN представили совместно разработанную линию одежды

В коллекции десять предметов. Это футболка, поло с коротким и длинным рукавом, ветровки, куртки и несколько моделей кроссовок. Сейчас их можно посмотреть только на специальной витрине в берлинском магазине

KaDeWe

. Позже линейка поступит в продажу во все магазины

UYN

. Цены пока не названы.