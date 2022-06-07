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Bugatti и UYN представили совместно разработанную линию одежды

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Кирилл Малышев

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Производитель гиперкаров Bugatti отметился очередным аксессуаром для своих фанатов. Точнее, целой их серией: совместно с брендом UYN (Unleash Your Nature) разработана коллекция одежды, пишет CarBuzz.

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  • Так как Bugatti выпускает хотя и очень дорогие, но спортивные автомобили, то и одежда соответствующая. Это не строгие костюмы, а кроссовки, футболки и куртки. Они выполнены в современном стиле, «дышащими» и удобными для повседневного ношения.
  • Фирменные черты дизайна Bugatti обыграны и в одежде. Прежде всего, это «подкова» решётки радиатора. Набор цветов тоже соответствует французской марке: синий, белый, чёрный и красный. Эти оттенки использовались как в современной гамме, так и в былые годы спортивной славы бренда.
  • В коллекции десять предметов. Это футболка, поло с коротким и длинным рукавом, ветровки, куртки и несколько моделей кроссовок. Сейчас их можно посмотреть только на специальной витрине в берлинском магазине KaDeWe. Позже линейка поступит в продажу во все магазины UYN. Цены пока не названы.

Вместо аксессуара под брендом Bugatti можно купить часть настоящего гиперкара. Правда, это тоже очень недёшево. Так, крышу модели Chiron продают за 55 000 долларов, а капот с крыльями для этой же модели оценили в 399 000 долларов.

Купили бы себе одежду «под машину»?

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