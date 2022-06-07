Bugatti и UYN представили совместно разработанную линию одежды

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Игрушечный Bugatti Veyron с очень высоким уровнем детализации продают за 14 тысяч долларов
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Производитель гиперкаров Bugatti отметился очередным аксессуаром для своих фанатов. Точнее, целой их серией: совместно с брендом UYN (Unleash Your Nature) разработана коллекция одежды, пишет CarBuzz.
Вместо аксессуара под брендом Bugatti можно купить часть настоящего гиперкара. Правда, это тоже очень недёшево. Так, крышу модели Chiron продают за 55 000 долларов, а капот с крыльями для этой же модели оценили в 399 000 долларов.