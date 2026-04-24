Будущие Peugeot для Китая получат странный дизайн

Новинки получили нарочито простые названия Concept 6 и Concept 8 — цифры в обозначениях, скорее всего, указывают, к какому рыночному сегменту могут относиться их серийные версии. Первый выполнен в стилистике shooting brake — этот тип кузова начинает набирать популярность в КНР, второй представляет собой крупный кроссовер.

Оба концепта отличаются обтекаемыми силуэтами, которые дополнены острыми гранями. Прототипы получили ходовые огни, по-новому интерпретирующие стилистику «львиных когтей», которую Peugeot активно использует в Европе. Задняя светотехника прототипов лаконична — по три диодных полосы с каждой стороны.