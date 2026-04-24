Будущие Peugeot для Китая получат странный дизайн

Альянс Peugeot и его китайского партнёра Dongfeng, судя по всему, взял пример с ряда прочих производителей и готовит для КНР обособленную линейку. Первое впечатление о будущих новинках дают концепты, представленные партнёрами на Пекинском автосалоне, — футуристичные пятидверки с электрифицированными силовыми установками.
- Новинки получили нарочито простые названия Concept 6 и Concept 8 — цифры в обозначениях, скорее всего, указывают, к какому рыночному сегменту могут относиться их серийные версии. Первый выполнен в стилистике shooting brake — этот тип кузова начинает набирать популярность в КНР, второй представляет собой крупный кроссовер.
- Оба концепта отличаются обтекаемыми силуэтами, которые дополнены острыми гранями. Прототипы получили ходовые огни, по-новому интерпретирующие стилистику «львиных когтей», которую Peugeot активно использует в Европе. Задняя светотехника прототипов лаконична — по три диодных полосы с каждой стороны.
- Никаких технических деталей пока нет, за исключением того, что в силовых установках концептов применены электромоторы. В то же время серийным Dongfeng-Peugeot по мотивам концептов обещаны системы управления «по проводам» и различные интеллектуальные ассистенты.
- Помимо новинок, французские компании, партнёрствующие с Dongfeng, привезли в Пекин уже известные концепты. Это, к примеру, Citroen ELO — микровэн с водительским креслом, расположенным по центру, и салоном с широкими возможностями трансформации.
Также в Пекине показали прототип Peugeot Polygon, который неофициально считается прообразом нового Peugeot 208. На этом концепте компания, в частности, экспериментировала с отказом от механического рулевого управления в пользу необычного угловатого штурвала и сервоприводов.
