В России на продажу выставили 17-летний «Майбах» с пробегом всего лишь 5,7 тысячи километров

На Авто.ру появилось объявление о продаже в Москве седана Maybach 62 S. Автомобиль, выпущенный в 2007 году, оценили в 41 миллион рублей, что на 12,6 миллиона рублей превышает начальную цену нового автомобиля этой модели, согласно базе объявлений Авто.ру. Стоимость обусловлена как состоянием роскошной четырёхдверки, так и наличием бронезащиты.
- За 17 лет с момента выпуска Maybach 62 S, как утверждается в объявлении, проехал всего 5,7 тысячи километров. Таким образом, среднегодовой пробег седана — примерно 335 километров. По какой причине автомобилем практически не пользовались, продавец не уточняет.
- Судя по фотографиям, Maybach 62 S находится в прекрасном состоянии и сохранил положенные заводские опции, включая бортовой телефон и набор бокалов. Интерьер седана отделан в чёрно-белой гамме, раздельные задние кресла снабжены выдвижными подставками для ног, у каждого пассажира имеется собственный экран. Салон разделён пополам перегородкой.
- В объявлении упомянуто, что этот экземпляр бронирован по классу B6. Тем самым, седан может уберечь своих пассажиров от обстрела из ручного автоматического оружия и взрывов гранат. На одной из фотографий можно увидеть пулестойкое стекло водительской двери, которое гораздо толще обычного. При этом неизвестно, установили защиту непосредственно на заводе или в какой-либо сторонней фирме.
- Автомобиль укомплектован стандартным для этой модели шестилитровым V12 мощностью 612 лошадиных сил в сочетании с автоматической коробкой. Принято считать, что всего в рамках этого проекта было собрано лишь около 500 седанов Maybach 62 в версии Special.
Ещё один очень редкий автомобиль из Европы появлялся в продаже на Авто.ру в середине сентября. Это трёхдверный универсал Aston Martin Vanquish Zagato, который выпустили в количестве лишь 99 экземпляров. Оценили спорткар в 115 миллионов рублей.
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