В России на продажу выставили 17-летний «Майбах» с пробегом всего лишь 5,7 тысячи километров

За 17 лет с момента выпуска Maybach 62 S, как утверждается в объявлении, проехал всего

5,7 тысячи километров. Таким образом, среднегодовой пробег седана — примерно 335 километров. По какой причине автомобилем практически не пользовались, продавец не уточняет.