Британское подразделение Audi продаёт 32-летний универсал из своего музея

На онлайн-площадке PistonHeads выставлен на продажу Audi 100 2.0 E Avant выпуска 1990 года. У универсала был только один владелец, а в 2015 году автомобиль выкупило для своего «исторического» парка британское подразделение марки. Универсал с пробегом 76,6 тысячи километров назван «исключительно редким», но при этом оценён всего в 7995 фунтов (10,1 тысячи долларов).
- Новым универсал был продан своему частному хозяину в британском Ковентри, у которого провёл более 20 лет. Audi выкупила автомобиль для парка под названием Audi Cherished, и, соответственно, с 2015 года автомобиль находился под постоянным профессиональным наблюдением. Этим объясняется его близкое к идеальному состояние.
- Продавец утверждает, что отыскать оригинальный экземпляр с относительно небольшим пробегом и таким происхождением почти невозможно.
- Универсал оснащён двухлитровой бензиновой «пятёркой» мощностью 115 л.с. в сочетании с автоматической коробкой передач. Кроме того, в комплектацию этого 100 Avant входят электростеклоподъёмники и электрозеркала с подогревом, люк в крыше и магнитола Blaupunkt.
- Всего компания Audi за годы производства модели третьего поколения (с 1982 по 1991 год) выпустила более 122,8 тысячи универсалов 100 Avant с разными типами двигателей.
Ещё одна компания, не так давно распродававшая свой музей в Великобритании, — это местный филиал Mitsubishi. Один из экземпляров коллекции, редкий Lancer Evolution даже смог поставить во время распродажи рекорд цены. Кроме того, в марте на аукцион выходила часть коллекции британского подразделения Renault.