Британское подразделение Audi продаёт 32-летний универсал из своего музея

Новым универсал был продан своему частному хозяину в британском Ковентри, у которого провёл более 20 лет. Audi выкупила автомобиль для парка под названием Audi Cherished,

и, соответственно, с 2015 года автомобиль находился под постоянным профессиональным наблюдением. Этим объясняется его близкое к идеальному состояние.