Британцы переизобрели Ford Escort Mk1 RS и продают его по цене Lamborghini

Британская компания Boreham Motorworks представила готовую к серийному производству версию купе Ford Escort Mk1 RS, получившую статус официального лицензионного продукта Ford. Планируется выпустить всего 150 экземпляров, базовая цена — 295 000 фунтов стерлингов (примерно 28 540 000 рублей) без учёта налогов. Это больше, чем стоит новый Lamborghini Temerario (265 000 фунтов).
- Анонсированная в конце 2024 года машина создана с нуля на полностью новом стальном шасси и обладает повышенной жёсткостью кузова на кручение. При этом купе присваивается оригинальный заводской VIN-код Ford с продолжением нумерации оригинального Escort Mk1.
- Конструкция кузова адаптирована под современную агрегатную базу. Капот и крышка багажника выполнены из углепластика, что позволило снизить сухую массу автомобиля до 895 килограммов. В сравнении с серийным Escort образа 1967 года колёсная база увеличена на 30 миллиметров для повышения стабильности. Внешность со спортивными расширителями арок отсылает к туринговым гоночным машинам конца 1960-х годов.
- Модернизация затронула и подвеску: спереди установлены стойки МакФерсон на кастомном подрамнике, сзади — шестирычажная конструкция. Покупателям предложены два варианта силовых установок. Базовая версия оснащается 1,8-литровым атмосферным двигателем мощностью 185 л.с. с 4-ступенчатой «механикой».
- В качестве опции доступен 2,1-литровый мотор Ten-K собственной разработки. Этот «атмосферник» способен раскручиваться до 10 000 оборотов в минуту и выдаёт 330 л.с. ДВС весит всего 85 килограммов за счёт напечатанного на 3D-принтере блока цилиндров, кованых шатунов и стального коленвала. Версия с двигателем Ten-K комплектуется 5-ступенчатой «механикой». Привод во всех версиях задний.
- В салоне установлены ковшеобразные сиденья и углепластиковая передняя панель, обшитая кожей или алькантарой. Интерьер выполнен в ретростилистике с массой аналоговых приборов, среди которых есть гоночный секундомер.
В 2024 году Boreham Motorworks пообещала выпустить модель RS200 в духе одноимённой раллийной модели из 80-х. Купе должно получить композитный кузов и современную систему полного привода, сохранив среднемоторную компоновку. Однако об этом проекте давно не было известий.
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Задумка и реализация супер, но цена...
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