Британцы переизобрели Ford Escort Mk1 RS и продают его по цене Lamborghini

Анонсированная в конце 2024 года машина создана с нуля на полностью новом стальном шасси и обладает повышенной жёсткостью кузова на кручение. При этом купе присваивается оригинальный заводской VIN-код Ford с продолжением нумерации оригинального Escort Mk1.

Конструкция кузова адаптирована под современную агрегатную базу. Капот и крышка багажника выполнены из углепластика, что позволило снизить сухую массу автомобиля до 895 килограммов. В сравнении с серийным Escort образа 1967 года колёсная база увеличена на 30 миллиметров для повышения стабильности. Внешность со спортивными расширителями арок отсылает к туринговым гоночным машинам конца 1960-х годов.