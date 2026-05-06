Компания Brembo начала выпуск тормозов без гидравлической системы

Их получит неназванный мировой автопроизводитель
Один из мировых лидеров по производству тормозных механизмов, компания Brembo, анонсировала инновационную систему Sensify. Её ключевая особенность — отсутствие гидравлического привода. По заявлению фирмы, новинка уже запущена в серийное производство.

  • Уже около 100 лет в легковых автомобилях применяются гидравлические тормоза. У современных моделей привод педали может быть электрическим, однако непосредственно за прижим колодок к дискам отвечает специальная жидкость. В Brembo Sensify никакой жидкости нет, управление тормозами полностью электронное.
  • Пока компания не раскрыла все детали о конструкции и не дала подробные разъяснения по части безопасности системы. Однако упоминается раздельное управление механизмами на всех колёсах (в случае отказа одного из них происходит перераспределение усилий).
  • В Brembo заявили, что разработка масштабируема под машины разных классов, может внедряться как в абсолютно новые модели, так и в рамках модернизации существующих. При этом Sensify уже запущена в серийное производство: систему получат автомобили неназванного «ведущего мирового» бренда, подписаны контракты и с другими компаниями. В Brembo рассчитывают поставлять такие тормоза для сотен тысяч машин в год.

Накануне шинный гигант Pirelli объявил о приобретении 30% акций шведской технологической фирмы Univrses. Она известна разработками в области компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Pirelli планирует интегрировать эти технологии в свою цифровую платформу Cyber Tyre, которая собирает информацию о дорожном полотне с помощью датчиков в шинах.

Доверились бы нестандартным тормозам?

Легко, если они от Brembo
С опаской
Никогда

Подождите

