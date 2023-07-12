Brabus посвятил 750-сильный родстер Mercedes-AMG SL 63 своему основателю

Всего построят 25 таких автомобилей. Выбора цвета кузова и интерьера не предусмотрено: оба могут быть только чёрными. В декоре использованы карбон и дорогая кожа. На ряд деталей нанесено число 77. Это отсылка к 1977-му, году основания компании

Brabus

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