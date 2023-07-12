Brabus посвятил 750-сильный родстер Mercedes-AMG SL 63 своему основателю

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Ателье Brabus представило новый проект на базе родстера Mercedes-AMG SL 63. Мощность мотора доведена до 750 лошадиных сил, а название машине дали в честь основателя Бодо Бушманна, скончавшегося в 2018 году. Всего построят 25 таких автомобилей.
В мае ателье показало свой самый мощный вариант модели Mercedes-AMG GT 63 S E. Его двигатель раскачали до 930 л.с. С места до 100 км/ч машина ускоряется за 2,8 секунды. Более мощного автомобиля в истории Brabus пока не было.
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