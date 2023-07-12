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Brabus посвятил 750-сильный родстер Mercedes-AMG SL 63 своему основателю

НовостиКирилл МалышевКомменты

Ателье Brabus представило новый проект на базе родстера Mercedes-AMG SL 63. Мощность мотора доведена до 750 лошадиных сил, а название машине дали в честь основателя Бодо Бушманна, скончавшегося в 2018 году. Всего построят 25 таких автомобилей.

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  • Официально двухдверка называется Brabus 750 Bodo Buschmann Edition. Битурбомотор V8 4.0 получил от тюнеров прибавку со стоковых 585 сил и 800 Нм до 750 сил и 900 Нм. Максимальная скорость осталась прежней, 315 км/ч. А вот время набора первой сотни сократилось с 3,6 до 3,3 секунды.
  • Снаружи кузов обильно украшен аэродинамическими элементами из углепластика. У выхлопной системы настраиваемая громкость звучания. Но самым ярким элементом выступают трёхспицевые кованые диски диаметром 21 дюйм спереди и 22 дюйма сзади. Их дизайн отсылает к модели Brabus 7.3S 1996 года, также созданной на базе родстера SL.
  • Тормозные механизмы карбон-керамические. Изменённые пружины обеспечили уменьшение клиренса на 25 миллиметров. Снижение центра тяжести вкупе с переработанной подвеской улучшило поведение машины в поворотах.
  • Всего построят 25 таких автомобилей. Выбора цвета кузова и интерьера не предусмотрено: оба могут быть только чёрными. В декоре использованы карбон и дорогая кожа. На ряд деталей нанесено число 77. Это отсылка к 1977-му, году основания компании Brabus.

В мае ателье показало свой самый мощный вариант модели Mercedes-AMG GT 63 S E. Его двигатель раскачали до 930 л.с. С места до 100 км/ч машина ускоряется за 2,8 секунды. Более мощного автомобиля в истории Brabus пока не было.

Ваш любимый цвет тоже чёрный?

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