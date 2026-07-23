Большой кроссовер VW Talagon сертифицировали в Казахстане: характеристики

Линейка автомобилей Volkswagen китайского происхождения, которую планируют официально продавать в Казахстане, пополнилась большим кроссовером Talagon. Как уточняют Kolesa.Kz, на кроссовер уже оформлено ОТТС, из которого стали известны первые характеристики местной версии вседорожника.
- Утверждается, что до Казахстана доберётся рестайлинговая версия кроссовера, которая отличается переработанной внешностью и более современным салоном. При длине более 5,1 метра Talagon располагает почти трёхметровой колёсной базой, и будет продаваться в соседней стране, как и в КНР, только с трёхрядной компоновкой салона. При этом кроссовер сертифицирован как в традиционной семиместной версии, так и в варианте на шесть пассажиров с раздельными креслами во втором ряду.
- Моторную гамму Talagon составят из безальтернативной двухлитровой «четвёрки» с отдачей 272 л.с. и 400 Нм. — это агрегат EA888 пятого поколения, выдающий пиковые показатели тяги в диапазоне от 1700 до 4500 об/мин. По версии издания, агрегатировать мотор на казахстанской версии кроссовера будут с семиступенчатым «роботом» DSG и полным приводом.
Нюансы оснащения локального Talagon пока неизвестны. Вероятнее всего, их обнародуют позже, но до конца года: начало официальных продаж китайских VW в соседней стране, согласно уже подписанному соглашению, запланировано на второе полугодие. Помимо Talagon и более компактного Tayron L здесь появятся переименованный в Passat большой седан Magotan и три модели более бюджетного бренда Jetta.
Большой кроссовер VW, китайский, но с ДВС — интересно?
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