Большой кроссовер VW Talagon сертифицировали в Казахстане: характеристики

Утверждается, что до Казахстана доберётся рестайлинговая версия кроссовера, которая отличается переработанной внешностью и более современным салоном. При длине более 5,1 метра Talagon располагает почти трёхметровой колёсной базой, и будет продаваться в соседней стране, как и в КНР, только с трёхрядной компоновкой салона. При этом кроссовер сертифицирован как в традиционной семиместной версии, так и в варианте на шесть пассажиров с раздельными креслами во втором ряду.