У 150 тысяч Mercedes-Benz может на ходу отказать топливный насос

Отзыв распространяется на 143 551 легковой автомобиль Mercedes-Benz. Все они выпущены в период с

лета

2021 по осень 2022 года. В списке отзываемых машин — более десятка моделей и модификаций, среди которых, к примеру, разные версии С- и E-класса, кроссоверы GLC и GLE, внедорожники G-класса и

Maybach GLS, а также

седаны Maybach S-класса и ряд спорткаров AMG.