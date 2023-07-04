У 150 тысяч Mercedes-Benz может на ходу отказать топливный насос

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Компания Mercedes-Benz объявила в США отзывную кампанию, которая коснётся большого числа леговых моделей и минивэнов Sprinter и Metris (аналог Mercedes-Benz Vito). У более чем 150 тысяч машин в движении может отказать топливный насос, что увеличит риск аварии.
С неисправными топливными насосами в 2020 году был связан крупный отзыв концерна Toyota, который затрагивал несколько миллионов автомобилей. Только в США концерн потратил на мировые соглашения с автовладельцами примерно 150 миллионов долларов.
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