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У 150 тысяч Mercedes-Benz может на ходу отказать топливный насос

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Дмитрий Елизаров

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Компания Mercedes-Benz объявила в США отзывную кампанию, которая коснётся большого числа леговых моделей и минивэнов Sprinter и Metris (аналог Mercedes-Benz Vito). У более чем 150 тысяч машин в движении может отказать топливный насос, что увеличит риск аварии.

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Фото: Mercedes-Benz

  • Обнаруженный дефект связан с тем, что один из компонентов насоса изготовлен из не соответствующего требованиям материала. Со временем крыльчатка может деформироваться и начать задевать корпус, что в конечном итоге приведёт к отключению насоса и внезапной потере тяги.
  • Отзыв распространяется на 143 551 легковой автомобиль Mercedes-Benz. Все они выпущены в период с лета 2021 по осень 2022 года. В списке отзываемых машин — более десятка моделей и модификаций, среди которых, к примеру, разные версии С- и E-класса, кроссоверы GLC и GLE, внедорожники G-класса и Maybach GLS, а также седаны Maybach S-класса и ряд спорткаров AMG.
  • Посетить сервисные станции также придётся владельцам Mercedes-Benz Sprinter и Metris, выпущенных с весны 2021 по декабрь 2022 года. Таких автомобилей насчитали 20,5 тысячи. На всех машинах сервисные центры марки полностью заменят топливные насосы. Компания отдельно отмечает, что ситуацию спровоцировало отклонение в производственном процессе поставщика.

С неисправными топливными насосами в 2020 году был связан крупный отзыв концерна Toyota, который затрагивал несколько миллионов автомобилей. Только в США концерн потратил на мировые соглашения с автовладельцами примерно 150 миллионов долларов.

Знаете, где в вашем автомобиле топливный насос?

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