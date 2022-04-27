BMW X6, который попал в ДТП почти новым: о чём не рассказывает продавец

В итоге третий по счёту владелец нашёлся только в конце лета 2019 года. С тех пор BMW проехал ещё сотню тысяч километров, но похоже, что последствия тех аварий в самом начале его жизни заметны до сих пор. Потому и нынешний продавец не может найти на него покупателя.

Хотя возможно, что все, кто интересуются чёрным BMW X6, просто предварительно заглядывают в отчёт ПроАвто, как это сделали мы. Ведь это совсем несложно — достаточно знать VIN машины. И увидев, каким был автомобиль после ДТП, теряют к нему интерес. Может быть, продавцу стоит поставить цену пониже и честно рассказать о реальном состоянии машины?