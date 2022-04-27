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BMW X6, который попал в ДТП почти новым: о чём не рассказывает продавец

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Команда Авто.ру

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К марке BMW в России отношение особое — тем более, к её «внедорожному купе» Х6. Для многих «икс-шестой» — синоним престижа, статуса и удовольствия от вождения. Конечно, большой премиальный кроссовер недешёв, но на вторичном рынке есть предложения почти на любой вкус и кошелёк. Увы, хватает среди них и экземпляров с тёмным прошлым. В рубрике «Не бит, не крашен» уже был Х6, восстановленный после ДТП. А вот история ещё одного BMW c не самым счастливым концом. Точнее, с драматическим началом.

Этот BMW Х6 2017 года стоит не слишком дёшево — 4 300 000 рублей. Однако этому есть логическое объяснение. Во-первых, это версия xDrive40d — под капотом кроссовера мощный (313 л.с.), но при этом надёжный шестицилиндровый дизель. Указанные в объявлении 130 тыс. км для него далеко не предел ресурса.

Во-вторых, продавец утверждает, что автомобиль в «полной комплектации».

Комментарий продавца

Машина в идеальном состоянии!!
По факту два владельца!!
4d 313л/С
Все доки имеется
Только у дилера обслуживалась
Комплектация полная!!!
Кто разбирается , тот поймёт !
Комплект резины.
Торг у капота !
Обмен только на спецтехнику!!!
Когда купил 34т был пробег
Остальные вопросы по телефону

На обмен 5,3

В своём комментарии продавец пишет об исключительно дилерском обслуживании, двух владельцах «по факту», дополнительном комплекте шин и, конечно, о «машине в идеальном состоянии». Которую он, помимо денег, готов обменять на некую спецтехнику — этот момент, очевидно, нужно уточнять по телефону.

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Правда, по фотографиям, сделанным в плохую погоду, оценить состояние чёрного автомобиля тяжело. Немного смущают мутные фары, но это может быть банальная грязь. Зато комплектация действительно не самая бедная — М-пакет, проекционный дисплей, панорамная крыша, музыка harman/cardon… И если посмотреть цены на «икс-шестые» с таким же мотором, этот экземпляр уже оказывается одним из самых дешёвых. Но при этом его почему-то долго не могут продать. Откуда мы это знаем? Из отчёта, собранного сервисом ПроАвто!

В отчёте содержится не только текущее объявление о продаже на Авто.ру, но и архивные — и по этому автомобилю нашлось предложение от 13 февраля этого года. Оно просуществовало всего 14 часов, но машину тогда не продали. Это легко понять по фотографиям — часть из них перекочевала в актуальное объявление. Что же не так с этим BMW?

Прежде всего, у кроссовера явно было не два владельца. В базе ГИБДД сразу пять записей, причём дважды регистрация автомобиля прерывалась. Сначала — на полгода, позже — ещё на пять месяцев. Объяснить всё это сменой номеров, переписыванием машины на жену и другими манипуляциями уже трудно.

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Да и в идеальное состояние BMW тоже поверить трудно, особенно после просмотра данных ГИБДД об авариях. Не проездив и полгода, новенький Х6 в начале 2018 года попал сразу в два ДТП. В первом пострадала правая сторона автомобиля, во втором на схеме повреждений отмечены детали левого бока, а также капот с передним бампером.

К тому же периоду относятся и все расчёты стоимости ремонта, сделанные страховыми компаниями. Судя по ним, в первой аварии удар случился по касательной — в списке деталей на замену правые двери, накладка на арку крыла, решётка в бампере и пара колёс. Со всей сопутствующей фурнитурой и работами — 400 тысяч рублей.

А вот второе ДТП оказалось куда серьёзнее. Тут и общая стоимость только запчастей в десять раз больше, и их список получился длиной в несколько страниц. Причём он не ограничивается кузовными деталями, хотя и среди них есть настораживающие позиции, вроде поперечины лобового стекла. Хватает там и элементов подвески, включая поворотный кулак, рычаги, рулевой механизм и подрамник. Но хуже то, что в перечне деталей под замену много узлов силового агрегата, от корпуса термостата и впускного патрубка до генератора и турбины.

Неудивительно, что после этого «икс-шестой» оказался на аукционе битых автомобилей — с пометкой в ПТС следующего содержания: «Регистрация прекращена в связи с отказом от своих прав на застрахованное имущество в пользу страховщика». Спустя месяц кроссовер уже продавали на Авто.ру в статусе «Битый».

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На фотографиях из объявления видно, что у BMW сильно разбита передняя часть, есть повреждения левого бока (до заднего бампера включительно), пострадал двигатель. Но почему-то не сработали фронтальные подушки безопасности. При этом в комментарии к объявлению было написано: «Заводится. Лонжероны целые».

Возможно, так и было — потому что спустя всего пару месяцев Х6 снова продавали, уже целым. С пометкой об одном владельце и с максимально оптимистичным описанием.

Комментарий продавца

Продаю практически новый автомобиль, вложений не требует.
Были незначительные повреждения, сейчас все в полном порядке.
Экономичный и в тоже время быстрый мотор.Салон оригинального каньячного цвета, в хорошей комплектации. Присоски на дверях, проекция, люк, музыка harman kardon и ещё много всего интересного. Возможен торг при осмотре.

И ведь продали! В декабре 2018 года регистрация в ГИБДД была возобновлена — у машины появился новый владелец. Но тот недолго радовался покупке. Судя по данным из отчёта Авто.ру, уже в феврале он решил избавиться от модного кроссовера. И в этот раз процесс шёл со скрипом. Продавец пытался сдать Х6 на аукцион CarPrice, выставлял его и самостоятельно на Авто.ру — естественно, с комментарием «Автомобиль в отличном состоянии».

В итоге третий по счёту владелец нашёлся только в конце лета 2019 года. С тех пор BMW проехал ещё сотню тысяч километров, но похоже, что последствия тех аварий в самом начале его жизни заметны до сих пор. Потому и нынешний продавец не может найти на него покупателя.

Хотя возможно, что все, кто интересуются чёрным BMW X6, просто предварительно заглядывают в отчёт ПроАвто, как это сделали мы. Ведь это совсем несложно — достаточно знать VIN машины. И увидев, каким был автомобиль после ДТП, теряют к нему интерес. Может быть, продавцу стоит поставить цену пониже и честно рассказать о реальном состоянии машины?

История автомобиля

Покажет скрученный пробег, ДТП, предыдущие размещения на Авто.ру, залоги и другое.

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