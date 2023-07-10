BMW показала новый скутер и «умные» очки для мотоциклистов

В BMW утверждают, что благодаря особенностям конструкции и дизайна CE 02 нельзя считать ни скутером, ни мотоциклом: разработчики используют термин eParkourer.

Предназначен он главным образом для передвижений по городу, для чего оснащён

толстыми шинами, телескопической вилкой на переднем колесе и «маятником» на заднем.