BMW показала новый скутер и «умные» очки для мотоциклистов

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Подразделение BMW Motorrad представило сразу две новейшие разработки. Это батарейный скутер CE 02 с необычным дизайном — дополнение к линейке, запущенной ещё летом 2021 года, и «умные» очки со встроенным проекционным дисплеем. Скутер оценили в 7 599 долларов, очки — в 750 долларов.
Линейку двухколёсников для «городской мобильности» от BMW начал футуристичный скутер CE 04. Он крупнее и мощнее, чем CE 02 — его двигатель может развивать до 45 л.с. Проезжать без подзарядки CE 04 может до 130 километров при максимальной скорости 120 км/ч.
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