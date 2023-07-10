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BMW показала новый скутер и «умные» очки для мотоциклистов

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

Подразделение BMW Motorrad представило сразу две новейшие разработки. Это батарейный скутер CE 02 с необычным дизайном — дополнение к линейке, запущенной ещё летом 2021 года, и «умные» очки со встроенным проекционным дисплеем. Скутер оценили в 7 599 долларов, очки — в 750 долларов.

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  • В BMW утверждают, что благодаря особенностям конструкции и дизайна CE 02 нельзя считать ни скутером, ни мотоциклом: разработчики используют термин eParkourer. Предназначен он главным образом для передвижений по городу, для чего оснащён толстыми шинами, телескопической вилкой на переднем колесе и «маятником» на заднем.
  • BMW CE 02 будет предлагаться в Европе с двумя типами двигателя — на 5 и 15 л.с. (55 Нм) для водителей разного возраста (в Германии маломощную версию CE 02 можно будет водить уже с 15 лет). 15-сильный скутер благодаря весу всего 132 килограмма сможет разгоняться до 95 км/ч и проезжать без подзарядки до 90 километров.
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  • «Умные» очки ConnectRide выглядят как обычные солнцезащитные очки, но на правую их линзу можно проецировать показания приборов и навигационной системы. По мнению BMW Motorrad, таким образом ключевые данные всегда будут перед глазами пилота, и ему не понадобится отвлекаться от дороги. Положение информационного блока в рамках линзы можно отрегулировать. Очки «привязываются» к смартфону по протоколу Bluetooth и взаимодействуют с приложением Motorrad Connected.
  • В очки встроен аккумулятор, обеспечивающий до 10 часов бесперебойной работы. Выпускать очки будут в двух типоразмерах с набором линз разной светопропускаемости. Кроме того, ConnectRide можно заказать и с диоптриями на тот случай, если водитель в них нуждается.

Линейку двухколёсников для «городской мобильности» от BMW начал футуристичный скутер CE 04. Он крупнее и мощнее, чем CE 02 — его двигатель может развивать до 45 л.с. Проезжать без подзарядки CE 04 может до 130 километров при максимальной скорости 120 км/ч.

А вам пригодились бы такие очки?

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