Опубликован тизер таинственной новинки Bentley, которую рассекретят 10 мая

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Компания Bentley выпустила уникальный кроссовер Bentayga в космическом стиле
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Британский люксовый бренд Bentley обнародовал тизер таинственной модели. Единственное, что о ней известно, это дата премьеры: новинку рассекретят 10 мая.
Скорее всего, речь идёт о длиннобазной версии кроссовера Bentley Bentayga. Впервые его фотографии в камуфляже появились полтора года назад. Модель станет прямым конкурентом земляка Range Rover LWB. Также по уровню отделки и оснащения ровней новому Bentley будет Mercedes-Maybach GLS.
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