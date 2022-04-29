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Опубликован тизер таинственной новинки Bentley, которую рассекретят 10 мая

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Кирилл Малышев

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Британский люксовый бренд Bentley обнародовал тизер таинственной модели. Единственное, что о ней известно, это дата премьеры: новинку рассекретят 10 мая.

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  • По картинке неочевидно, какую часть машины сфотографировали. По всей видимости, это часть дверной карты. Фиолетовая фоновая подсветка выделяет накладку динамика и внутреннюю ручку.
  • Комментарий самой марки предельно лаконичен. Из него следует, что через полторы недели Bentley покажет нового флагмана. И это будет не спортивная, а роскошно-комфортабельная модель. Возможно, за оставшиеся дни выйдут и другие тизеры.

Скорее всего, речь идёт о длиннобазной версии кроссовера Bentley Bentayga. Впервые его фотографии в камуфляже появились полтора года назад. Модель станет прямым конкурентом земляка Range Rover LWB. Также по уровню отделки и оснащения ровней новому Bentley будет Mercedes-Maybach GLS.

Какой нестандартный кроссовер вы бы себе взяли?

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