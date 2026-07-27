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Белиоглов победил в третьем этапе Yuka Drive Gymkhana Lite Fortis Series в Челябинске

Чемпион региональной лиги URAL будет представлять её на заключительном этапе PRO-серии
Новости
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В минувшее воскресенье на территории автоспорткомплекса «Трасса 74» в Челябинске прошёл третий и заключительный этап Yuka Drive Gymkhana Lite Fortis Series региональной лиги Ural. На подиум поднялись Никита Белиоглов, который завоевал золото, Камиль Хамидуллин (серебро) и Андрей Зинин (бронза). Победителем квалификации стал Максим Ахтямов.

  • Челябинский пилот Максим Ахтямов выступает на Toyota Corolla V8. Именно его называли претендентом на титул чемпиона, которому предстоит представлять лигу Ural в Yuka Drive Gymkhana серии PRO. Никита Белиоглов из Челябинска пилотирует BMW E36.

Максим Ахтямов. Фото: yukaadvteam / t.me

  • Следующие соревнование пройдёт 9 августа в Самаре: там состоится финальный этап Yuka Drive Gymkhana Lite Fortis Series региональной лиги VOLGA.

Стоит отметить, что Ахтямов уже дебютировал в Yuka Drive Gymkhana серии PRO. Он вышел в полуфинал, где сражался с Аркадием Цареградцевым, но в середине дистанции борьба неожиданно завершилась техническим сходом — на автомобиле Ахтямова оборвалась одна из продольных тяг заднего моста.

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#Автоспорт
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