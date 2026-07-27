Белиоглов победил в третьем этапе Yuka Drive Gymkhana Lite Fortis Series в Челябинске

Следующие соревнование пройдёт 9 августа в Самаре: там состоится финальный этап Yuka Drive Gymkhana Lite Fortis Series региональной лиги VOLGA.

Стоит отметить, что Ахтямов уже дебютировал в Yuka Drive Gymkhana серии PRO. Он вышел в полуфинал, где сражался с Аркадием Цареградцевым, но в середине дистанции борьба неожиданно завершилась техническим сходом — на автомобиле Ахтямова оборвалась одна из продольных тяг заднего моста.