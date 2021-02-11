Стали известны самые популярные цвета автомобилей в 2020 году

В Европе, Африке и на Ближнем Востоке, как и в прошлые годы, самым популярным цветом остаётся белый — в этот оттенок выкрашены 28% всех проданных авто­мобилей. За ним следуют серый и чёрный. В Азиатско-Тихо­океанском регионе популяр­ность белого ещё выше и составляет 48%.

Аналитики отмечают увеличива­ющееся разно­образие оттенков одного и того же цвета. К примеру, в 2020 году серый цвет использо­вался в 140 вариантах, и это лишь второй по вариатив­ности результат. На первом месте по разно­образию находится синий, представ­ленный в 160 вариациях. Кроме того, синий оказался самым востребо­ванным цветом среди отличных от белого, серого и чёрного.

Аналогичная ситуация среди ярких цветов наблюдается и на рынке Северной Америки — там вслед за синим оказались популярными красный и зелёный. Покупатели, ранее выбиравшие бежевый или коричневый, сейчас пред­почитают более холодные оттенки.

Автомобилистам Южной Африки больше нравятся серые и серебристые оттенки. Лидирует здесь, как и в других регионах, белый цвет (39%), но востребо­ванность вариаций на тему серого выше, чем в прочих местах планеты. В целом же доля моно­хромных цветов тут составляет 87%.