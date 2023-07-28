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iPhone сможет расшифровывать контрольные лампы на приборной панели

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

С очередным обновлением операционки iOS у iPhone появится необычная функция. Как пишет один из пользователей ресурса Reddit, изучивший нюансы будущего апгрейда, при помощи одного из инструментов смартфон сможет распознавать контрольные лампы на приборной панели автомобиля и сообщать пользователю их значение.

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Фото: Volkswagen

  • Новую функцию встроят в уже имеющийся инструмент Visual Look Up, способный распознавать предметы по изображениям и выдавать информацию о них.
  • Предполагается, что дешифратор контрольных ламп поможет автовладельцам более детально воспринимать сообщения от автомобилей. В первую очередь функция ориентирована на совсем молодых водителей либо пожилых, пересаживающихся на современные машины.
  • По предварительным данным, тот же инструмент будет распознавать и пиктограммы на кнопках на передней панели автомобиля. Часть из них также может быть незнакома неопытным водителям либо впервые сталкивающимся с новыми функциями — например, управлением водительскими ассистентами.
  • Новая версия iOS станет доступна пользователям техники Apple в сентябре.

Осенью прошлого года Айфоны научились распознавать аварийные ситуации и автоматически вызывать экстренные службы. Позже техноблогеры (включая российских) проверили работу этой функции на практике, устроив реальные ДТП.

А у вас iOS или Android?

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