iPhone сможет расшифровывать контрольные лампы на приборной панели

С очередным обновлением операционки iOS у iPhone появится необычная функция. Как пишет один из пользователей ресурса Reddit, изучивший нюансы будущего апгрейда, при помощи одного из инструментов смартфон сможет распознавать контрольные лампы на приборной панели автомобиля и сообщать пользователю их значение.