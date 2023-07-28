iPhone сможет расшифровывать контрольные лампы на приборной панели

Материал по теме
Смартфоны на Android теперь тоже могут быть цифровым ключом для моделей BMW
Появились фото рестайлингового Lamborghini Urus с электромотором: у него новый салон
С очередным обновлением операционки iOS у iPhone появится необычная функция. Как пишет один из пользователей ресурса Reddit, изучивший нюансы будущего апгрейда, при помощи одного из инструментов смартфон сможет распознавать контрольные лампы на приборной панели автомобиля и сообщать пользователю их значение.
Осенью прошлого года Айфоны научились распознавать аварийные ситуации и автоматически вызывать экстренные службы. Позже техноблогеры (включая российских) проверили работу этой функции на практике, устроив реальные ДТП.
Комментарии
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий