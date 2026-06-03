Турбированные 218-сильные «Искры» поедут в монокубке Lada Iskra TMS

Lada Iskra TMS представляет собой монокубок. Участвовать в нём будут гоночные «Искры», подготовленные компанией «ТМС Моторспорт» в партнёрстве с заводским гоночным подразделением Lada Sport.

Iskra TMS получила 1,6-литровый турбомотор с отдачей 218 л.с. и 280 Нм, работает он в паре с 6-ступенчатой секвентальной коробкой. У гоночного автомобиля облегчённый кузов с каркасом безопасности, аэродинамический обвес, усиленная подвеска с регулируемыми амортизаторами, особые 17-дюймовые диски.

На первый сезон монокубка запланировано 5 этапов, включающих 10 гонок. Соревновательные заезды продлятся 40–60 минут и предполагают смену пилотов: каждый экипаж будет состоять из 2–3 человек. При этом допускать к участию будут как профессиональных гонщиков, так и любителей с медиаперсонами.