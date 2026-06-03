Турбированные 218-сильные «Искры» поедут в монокубке Lada Iskra TMS

В рамках ПМЭФ-2026 АвтоВАЗ анонсировал новую гоночную серию Lada Iskra TMS. Полноценная презентация состоится 5–6 сентября 2026 года на ЦТВС «Москва» в рамках Фестиваля технических видов спорта — Lada Iskra Fest, а старт первого сезона намечен на 2027-й.
- Lada Iskra TMS представляет собой монокубок. Участвовать в нём будут гоночные «Искры», подготовленные компанией «ТМС Моторспорт» в партнёрстве с заводским гоночным подразделением Lada Sport.
- Iskra TMS получила 1,6-литровый турбомотор с отдачей 218 л.с. и 280 Нм, работает он в паре с 6-ступенчатой секвентальной коробкой. У гоночного автомобиля облегчённый кузов с каркасом безопасности, аэродинамический обвес, усиленная подвеска с регулируемыми амортизаторами, особые 17-дюймовые диски.
- На первый сезон монокубка запланировано 5 этапов, включающих 10 гонок. Соревновательные заезды продлятся 40–60 минут и предполагают смену пилотов: каждый экипаж будет состоять из 2–3 человек. При этом допускать к участию будут как профессиональных гонщиков, так и любителей с медиаперсонами.
- АвтоВАЗ отмечает, что новая серия нацелена на зрелищность при низком пороге входа и предсказуемом бюджете без «гонки инженерных вооружений».
Тюнинг-компания RCI Service ранее показала турбоверсию серийной «Искры». Её мощность подняли до 150–160 лошадиных сил, однако стоит тюнинг как четверть машины.
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