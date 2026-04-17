Авто.ру улучшает проверку «пробежек», эксперт оценивает рынок, дилеры учатся: итоги недели с 11 по 17 апреля

Российский авторынок в марте 2026 года резко ускорился: продажи новых автомобилей выросли более чем на 30%, автокредитование — на 36%, а спрос на подержанные китайские машины достиг рекорда. На этом фоне Авто.ру ужесточает проверки машин с пробегом, а дилеры ищут новые точки роста. Коротко — о главных трендах, цифрах и неожиданных поворотах рынка на уходящей неделе.
Новости бизнеса
Сеть дилерских центров в России вернулась к росту после сокращения в 2025-м. По итогам I квартала 2026 года она увеличилась на 2,6% — до 4,2 тысячи шоурумов. Эксперты отрасли объясняют тенденцию главным образом перестройкой рынка и расширением уже существующих дилерских контрактов.
В марте банки выдали россиянам 86,9 тысячи кредитов на покупку автомобиля — на 36% больше, чем в феврале. Если же сравнить этот показатель с первым месяцем весны прошлого года, то он увеличился не так заметно, на 10,4%.
За первый квартал 2026 года продажи китайских автомобилей на вторичном рынке увеличились на 35% и достигли рекордных 79,4 тысячи единиц. Доля китайских машин с пробегом в общем объёме продаж на вторичном рынке достигла 6%, увеличившись на 1,4 процентного пункта к январю–марту 2025 года.
Американская марка попала в топ-3 по продажам в сегменте пикапов российского рынка. Возглавляет марочный рейтинг китайский JAC, за которым на втором месте следует RAM. Американские пикапы пользуются в стране большим спросом, чем отечественные бренды Sollers и УАЗ, а последние два месяца опережают по продажам даже JAC. При этом за первый квартал 2026 года продажи в сегменте пикапов в России сократились на 19,9%, до 4,2 тысячи штук, следует из статистики «Автостата»
Продажи гибридов в России взлетели: за первый квартал 2026 года в России было реализовано 13 556 новых подключаемых гибридов (PHEV и EREV) — это в 2,3 раза или на 127% больше, чем за аналогичный период 2025-го. В лидерах сегмента — марка Voyah и её кроссовер Free.
Новости Авто.ру
Сервис Авто.ру и Национальная страховая информационная система заключили рамочное соглашение о сотрудничестве. Оно позволит использовать страховые данные при проверке автомобилей перед покупкой. Это будет интеграция данных НСИС в сервис «Отчёты Авто.ру», который используется для проверки подержанных автомобилей. Информация в объявлениях будет дополняться и подтверждаться сведениями из страховой системы.
Расширены возможности пополнения Бортжурнала Авто.ру контентом — теперь в нём можно размещать короткие видеоролики, из которых будет сформирована видеолента. По мнению разработчиков, ролики станут новым инструментом взаимодействия пользователей. Записав ролик, можно, например, попросить совета при странной поломке, а ещё так удобно вести видеодневник автомобильной жизни.
Исследования
Специально для раздела «Про бизнес» эксперт авторынка Артём Самородов проанализировал мартовские продажи автомобилей по брендам и моделям и прокомментировал резкий всплеск интереса к Toyota и Mazda. По итогам первого весеннего месяца продажи новых легковых автомобилей в России достигли 104 278 единиц, это рост на 30,6% к марту прошлого года и около 30% к февралю 2026-го. После вступления в силу новых правил утильсбора клиенты буквально бросились покупать «параллельные» автомобили. Самой пострадавшей в этой ситуации оказалась марка Lada — именно ей находят альтернативу не только в новых бюджетных автомобилях из-за границы, но и в автомобилях с пробегом (особенно из Японии).
В марте 2026 года на рынке автомобилей с пробегом в Москве и Московской области предложение машин сокращалось. При этом средние цены пошли вверх, а поведение покупателей стало более активным — пользователи чаще переходят к контактам и сохраняют объявления. «Авто.ру Бизнес» подробно анализирует происходящее в столичном сегменте машин с пробегом.
Кейс
Дилер вместе с Авто.ру Бизнес перезапустил корпоративное обучение и превратил его в инструмент роста продаж. Холдинг «Автопрестиж», работающий на рынке с 2010 года и управляющий 25 дилерскими центрами в разных регионах России, столкнулся с типичной для крупных компаний проблемой. Внутреннее обучение сотрудников превратилось в формальность и перестало приносить ощутимый результат. Совместно с командой Авто.ру Бизнес компания пересобрала формат и смогла не только вернуть интерес сотрудников, но и повлиять на ключевые показатели, включая конверсию продаж.