Специально для раздела «Про бизнес» эксперт авторынка Артём Самородов проанализировал квартальные продажи автомобилей с пробегом, собрал лидеров по брендам и моделям и рассказал, чего ждать на вторичке во втором квартале 2026 года.
1-й квартал 2026 года: данные по автомобилям с пробегом
По данным «Автостата», за первый квартал на российском рынке было перерегистрировано 1 323 979 легковых автомобилей — это плюс 4,6% к прошлому году, или на 58 347 авто с пробегом больше.
Говорить о каком-либо сезонном росте или ярком улучшении ситуации относительно прошлого года, как мне кажется, преждевременно — на рынке всё сложно. Но давайте разбираться.
Динамика продаж по месяцам выглядит так:
- Январь-2026: 437 016 (01.25 — 420 260)
- Февраль-2026: 411 942 (02.25 — 397 103)
- Март-2026: 475 021 (03.25 — 448 268)
Популярные бренды и модели официального рынка
Абсолютным лидером нашего рынка является продукция АвтоВАЗа — старейшего предприятия в стране. На новый учёт в первом квартале, по данным «Автостата», встали 313 695 автомобилей бренда с пробегом, и это снижение на 7,3% к 2025 году. Модельный топ выглядит интересно:
- ВАЗ–2107 — 25 428 а/м, -19,7%;
- «Нива» 2121/«Легенда» — 24 107 а/м, +2,4%;
- «Лада» 2114 — 23 102 а/м, -13,4%;
- «Лада Приора» — 21 911 а/м, -7,6%;
- «Лада Гранта» — 19 323 а/м, +6,2%.
Все модели из далёких прошлых времён (2107, 2114, «Приора») показали падение. А это самые дешёвые предложения на нашем авторынке — и раньше эти машины пользовались популярностью.
Отмечу, что в целом весь сегмент отечественных подержанных автомобилей, по данным «Автостат Инфо», показал падение по кварталу на 13%. В рейтинге отечественных лидеров ещё фигурируют SEAZ, UAZ и GAZ, то есть автомобили «Ока», «уазики» и «Волги», но в абсолютных цифрах их очень мало.
В рейтинге иномарок ситуация гораздо более разнообразная. Основные предпочтения граждан разделены между японскими, корейскими и одним немецким брендом. Топ марок и моделей иномарок выглядит следующим образом.
- Toyota — 140 692 а/м, +9%
- Kia — 78 524 а/м, +5
- Hyundai — 75 838 а/м, +16%
- Nissan — 60 067 а/м, +5%
- Volkswagen — 59 723 а/м, +13%
- Kia Rio — 27 994 а/м
- Hyundai Solaris — 27 534 а/м
- Toyota Corolla — 24 017 а/м
- Ford Focus — 23 296 а/м
- Toyota Camry — 19 649 а/м
В этих результатах нет ничего удивительного: налицо следствие успеха продаж новых автомобилей этих марок в прежние годы и активного ввоза подержанных автомобилей со всего света, и прежде всего из Японии. Об этом же говорит и лидерство Дальневосточного ФО (+13,3%) и Сибирского ФО (+10,9%) по росту продаж в марте.
Отдельный интерес вызывают китайские автомобили. Они однозначно захватили рынок новых машин, но в б/у сегменте до лидерства ещё очень далеко, а может, оно никогда и не случится. Доля китайских брендов на рынке авто с пробегом за последние 7 лет выглядит так:
- I кв. 2020 г. — 1,78%
- I кв. 2021 г. — 1,85%
- I кв. 2022 г. — 1,77%
- I кв. 2023 г. — 1,98%
- I кв. 2024 г. — 3,20%
- I кв. 2025 г. — 4,48%
- I кв. 2026 г. — 5,98%
Реальный рост заметен только в последние 3 года и является эффектом активных продаж новых «китайцев» в 2022–2025 гг. Но есть нюанс: начиная с прошлого года многие популярные «китайцы» превращаются в отечественные бренды, речь прежде всего про Tenet и Volga. А это означает, что пополнение в сегменте китайских подержанных автомобилей замедлится, если не развернётся совсем.
Вот абсолютные цифры: в 1-м квартале 2026 года на российском рынке перерегистрировано 81 704 китайских автомобиля с пробегом — это чуть больше 6%. Тут надо помнить, что это все «китайцы», во всём их разнообразии, и доля совсем невысока.
Взглянем на топ-5 китайских брендов с пробегом на примере данных за март 2026-го:
- Chery — 5729 а/м;
- Geely — 5417 а/м;
- Haval — 4440 а/м;
- Changan — 1898 а/м;
- Exeed — 1511 а/м.
Среди моделей лидером рынка является Haval Jolion — «китаец», но уже давно отечественной сборки. Следующие два места за продукцией Geely — это Coolray и Monjaro. Последней модели в будущем станет меньше на рынке, её частично подменит «Волга». На четвёртом месте Chery Tiggo 7 Pro Max, которая больше в стране не продаётся — её заменил отечественный Tenet T7. На пятом месте Exeed, у которого тоже скоро появится российская альтернатива — Esteo от АГР.
Получается, что только у Changan пока не очень понятная история развития, а все остальные бренды, лидирующие на рынке, уже стали или скоро станут российскими.
Лидеры импорта: откуда и что везли
Чтобы понять, что везли в Россию и откуда, посмотрим отчёт «Автостата». В первом квартале в Россию ввезли 82,35 тысячи автомобилей с пробегом, и это рост на 21% к 2025 году. Больше всего машин привезли из Японии — 57,7%. На втором месте оказался Китай — 23,6%. А на третьем — Южная Корея, оттуда привезли 7,4% от обозначенного объёма.
Прежде чем посмотреть, что именно к нам приехало из Китая и Японии, хочу назвать одну цифру. В марте прошлого года среди импортируемых в Россию автомобилей 41% пришёлся на машины мощностью более 160 лошадиных сил. В этом марте таких было только 4,9%. Ландшафт изменился кардинально.
Теперь посмотрим на импорт из Японии в первом квартале. За первые три месяца к нам приехало 47 518 подержанных автомобилей из Японии — рост объёмов на 32%. Лидирует, конечно же, «Тойота», а топ-5 брендов выглядит так:
- Toyota — 15 152 а/м, +22% и доля 31,9%;
- Honda — 15 136 а/м, +37% и для 31,9%;
- Suzuki — 4243 а/м, +96% и доля 8,9%;
- Mazda — 2497 а/м, +75% и доля 5,3%;
- Volkswagen — 1865 а/м, +96% и доля в 3,9%.
Первые места среди моделей занимают имена, не очень известные жителям Центральной России. Это прежде всего «Хонды»: Freed, Stepwgn, Fit. На четвертом месте Toyota Corolla, на пятом — Suzuki Jimny. И конечно же, все эти автомобили праворульные. Из Японии привозят и леворульные автомобили, но их доля очень мала.
Импорт из Китая выглядит так: за первый квартал этого года к нам приехало 19,4 тысячи автомобилей с пробегом, и это на 145% больше, чем в 2025 году. Но в топе нет ни одного китайского бренда, сплошь и рядом европейские, корейские и японские машины.
Топ-5 брендов выглядит так:
- Volkswagen — 5093 а/м, +682% и доля 26,2%;
- Audi — 2426 а/м, +998% и доля 12,5%;
- Toyota — 2089 а/м, +7% и доля 10,7%;
- Honda — 1552 а/м, +76% и доля 8%;
- BMW — 1371 а/м, +444% и доля 7%.
Данные по кредитам за первый квартал
По данным Frank RG и еКредит в 1-м квартале года с помощью автокредитования было заключено 106 742 сделки (январь — 29 041; февраль — 31 980; март — 45 720). Глобально на весь рынок это всего около 8%.
Но известно, что для покупки подержанных автомобилей очень часто используются и внутрисемейные займы, и потребительские кредиты, и даже микрокредитование. Поэтому корректно замерить эту долю не представляется возможным.
Выводы и прогноз на второй квартал
Что будет с объёмами продаж? На примере первого квартала ожидается умеренный рост — в рамках 5%. Для этого есть предпосылки, и ключевая из них — выросший автопарк страны на базе активного импорта. В абсолютных цифрах за второй квартал мы можем увидеть в районе 1,4 млн перерегистраций. Май, скорее всего, будет хуже апреля, а июнь лучше апреля — это базовый сценарий.
Оптимистичный вариант развития событий может дать рост на уровне 10%. Но сработает он на страхе и выгоде: резкое снижение ставок на кредитование, заметное подорожание рубля или, наоборот, уверенное ожидание его ослабления, появление даты отмены льготного утильсбора. Это самые яркие стимулы.
Пессимистичный сценарий тоже возможен, но для этого должны сыграть иные факторы, и их вероятность я оцениваю как низкую или недостаточную для смены тренда.
Вернемся к базовому варианту развития событий. Скорее всего, ставка кредитования продолжит очень вяло снижаться, и всплеска продаж это не даст — реальные ставки очень высокие, а необходимость подтверждать доход усложняет это направление.
Цены на автомобили с пробегом, вероятнее всего, будут медленно двигаться вверх. Но на графиках статистики рост будет ярким — год назад во втором квартале цены как раз впервые пошли вниз. На этой разнонаправленности и будет виден взлёт. При этом, если есть намерение купить автомобиль с пробегом, май кажется лучшим временем.
С импортом пока всё без перемен: спокойный рост до тех пор, когда объявят новые правила утильсбора. Если это случится, то цены резко побегут вверх. А после вступления изменений в силу по традиции откатятся, во что многие совсем не верят. А зря, это факт, много раз подтверждённый прошлыми повышениями.
*При подготовке статьи использованы материалы агентства «Автостат» и Сергея Целикова, портала Авто.ру, агентства «Автостат Инфо», данные Олега Мосеева.