В этих результатах нет ничего удивительного: налицо следствие успеха продаж новых автомобилей этих марок в прежние годы и активного ввоза подержанных автомобилей со всего света, и прежде всего из Японии. Об этом же говорит и лидерство Дальневосточного ФО (+13,3%) и Сибирского ФО (+10,9%) по росту продаж в марте.

Отдельный интерес вызывают китайские автомобили. Они однозначно захватили рынок новых машин, но в б/у сегменте до лидерства ещё очень далеко, а может, оно никогда и не случится. Доля китайских брендов на рынке авто с пробегом за последние 7 лет выглядит так:

I кв. 2020 г. — 1,78%

I кв. 2021 г. — 1,85%

I кв. 2022 г. — 1,77%

I кв. 2023 г. — 1,98%

I кв. 2024 г. — 3,20%

I кв. 2025 г. — 4,48%

I кв. 2026 г. — 5,98%

Реальный рост заметен только в последние 3 года и является эффектом активных продаж новых «китайцев» в 2022–2025 гг. Но есть нюанс: начиная с прошлого года многие популярные «китайцы» превращаются в отечественные бренды, речь прежде всего про Tenet и Volga. А это означает, что пополнение в сегменте китайских подержанных автомобилей замедлится, если не развернётся совсем.

Вот абсолютные цифры: в 1-м квартале 2026 года на российском рынке перерегистрировано 81 704 китайских автомобиля с пробегом — это чуть больше 6%. Тут надо помнить, что это все «китайцы», во всём их разнообразии, и доля совсем невысока.

Взглянем на топ-5 китайских брендов с пробегом на примере данных за март 2026-го:

Chery — 5729 а/м; Geely — 5417 а/м; Haval — 4440 а/м; Changan — 1898 а/м; Exeed — 1511 а/м.

Среди моделей лидером рынка является Haval Jolion — «китаец», но уже давно отечественной сборки. Следующие два места за продукцией Geely — это Coolray и Monjaro. Последней модели в будущем станет меньше на рынке, её частично подменит «Волга». На четвёртом месте Chery Tiggo 7 Pro Max, которая больше в стране не продаётся — её заменил отечественный Tenet T7. На пятом месте Exeed, у которого тоже скоро появится российская альтернатива — Esteo от АГР.