Автомобили Lada получат отечественные «дворники»

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АвтоВАЗ вернул на Lada Granta 16-клапанный двигатель
Завод «Москвич» запустил главный конвейер
Владимирское предприятие «Автоприбор» с 2024 года начнёт поставлять АвтоВАЗу рычаги и щётки стеклоочистителей. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление члена совета директоров предприятия Даниила Черненко. Ранее АвтоВАЗ закупал «дворники» у иностранных поставщиков.
В конце марта АвтоВАЗ объявил о намерении перенести начало корпоративного отпуска с 24 июля на 29 мая. Связывают это с вероятным дефицитом комплектующих для сборки автомобилей, который может возникнуть уже в конце весны. За время отпуска предприятие рассчитывает расширить список применяемых на конвейере новых, уже локализованных компонентов.