Автомобили Lada получат отечественные «дворники»

Представитель «Автоприбора» отметил, что подготовка производства стеклоочистителей по номенклатуре АвтоВАЗа уже запущена, но поставкам будет предшествовать этап предварительных испытаний. Комплектующие для бескаркасных щёток, которые сейчас выпускает «Автоприбор», также производятся во Владимире.

Ранее на некоторые модели АвтоВАЗа устанавливались «дворники» турецкой фирмы Teklas.

В 2024 году «Автоприбор» планирует поставить в Тольятти до 100 тысяч комплектов стеклоочистителей. Учитывая планы АвтоВАЗа по выпуску около 400 тысяч автомобилей в течение 2023 года и вероятное сохранение аналогичного объёма производства на 2024-й, владимирский завод покроет около четверти потребности АвтоВАЗа в «дворниках».

В конце марта АвтоВАЗ объявил о намерении перенести начало корпоративного отпуска с 24 июля на 29 мая. Связывают это с вероятным дефицитом комплектующих для сборки автомобилей, который может возникнуть уже в конце весны. За время отпуска предприятие рассчитывает расширить список применяемых на конвейере новых, уже локализованных компонентов.