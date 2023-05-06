Дог-френдли на максималках: история и особенности Honda WOW

Что объединяет абсолютное большинство автомобилей? Все они хотят понравиться людям. Но почти 20 лет назад инженеры и дизайнеры Honda попытались построить идеальную машину для собак! Что из этого получилось? Ещё один яркий герой рубрики «Старые, но не бесполезные». Встречайте, Honda WOW!
Если вы давно следите за нашим концептуальным сериалом, то должны были заметить, что самые шокирующие прототипы обычно показывают на Токийском автошоу. Здесь японские бренды в попытке перещеголять друг друга устраивают битву смелых идей и закатывают дизайнерские пиршества. В 2005-м одной из главных звёзд Токио стал концепт-кар Honda WOW — идеальный транспорт для собачников.
Даже название модели можно понять двояко. С одной стороны WOW — это всего лишь аббревиатура. Причём довольно скучная — Wonderful Open-hearted Wagon («чудесный универсал с открытым сердцем»). Но имя маленькой Хонды можно прочитать иначе. Например, как возглас восторга «Вау!». А ещё его можно интерпретировать как собачий лай. По-английски «гав-гав» звучит примерно как woof-woof — весьма созвучно WOW.
Долгое время автопроизводители преступно мало внимания уделяли огромной армии покупателей — любителей домашних животных. Хотя проблема путешествий и даже коротких поездок для собаководов существовала всегда.
Все питомцы разные, но сложности при перевозке, в общем-то, одни и те же. Недостаток места в салоне, отделка интерьера, не приспособленная к собачьей шерсти, ковровое покрытие пола, впитывающее влагу. А в случае с собакой это может быть не просто вода с мокрых лап.
Разработчики Хонды решили эти базовые недочёты разом. Вот почему на Honda WOW, например, жёсткий пол из деревянного шпона. Он не впитывает влагу, а при необходимости помыть его можно из садового шланга.
Интерьер скомпонован с таким расчётом, чтобы собака могла спокойно пройти между сиденьями. Посадочные места Хонды отличаются компактностью, а пространство между индивидуальными креслами не перегорожено никакими тоннелями, подлокотниками или органами управления, вроде рычага ручного тормоза.
При скромных габаритах (меньше четырёх метров в длину) Honda WOW предлагала удобства полноценного шестиместного салона. Этого удалось добиться благодаря высокой крыше и вертикальной посадке на всех рядах сидений. Но салон можно было трансформировать.
Например, кресла среднего ряда всего за несколько секунд убирались в подполье или превращались в удобное собачье место — что-то среднее между дизайнерской конурой и переноской, по размерам подходящее для собаки среднего размера.
Ещё одно место, для пса поменьше, заботливо предусмотрено в центральной консоли. Это большой вентилируемый отсек с мягкой подстилкой, где питомец сможет поддерживать визуальный контакт с хозяином. Для многих собак поездка на машин — стресс, поэтому знать, что человек рядом, — очень важно.
И это ещё не всё! Специально для пассажира собачьего места в панели установили регулируемый воздуховод климатической установки. Он направляет поток тёплого или прохладного воздуха прямо на собаку. Сразу за передними креслами предусмотрен вертикальный шест, где можно закрепить поводок, чтобы при открытии двери особо любопытный питомец не выбежал на дорогу.
Даже в экстерьере Honda WOW можно проследить некоторые собачьи черты. Японские дизайнеры, например, признавались, что переднюю часть кузова пытались сделать похожей на собачью физиномию — высоко посаженные глаза-фары, сужающаяся мордашка капота, а оформление крыши должно напоминать спинку собачки.
Однако при взгляде сзади «в три четверти» Honda WOW напоминает скорее гигантскую переноску для собак.
Маленькие удобства для четвероногих прослеживаются и в дизайне кузова. Например, на бампере предусмотрены небольшие крючки, чтобы привязать собаку, пока хозяин отлучился, например, в магазин. Маленькие прозрачные окошки на нижних кромках дверей помогут собаке во время движения смотреть на дорогу.
Теоретически Honda WOW могла даже пойти в производство. Шасси и силовой агрегат компактной модели Jazz вполне бы подошли в качестве основы для идеального собачьего транспорта. Однако до серийного выпуска дело так и не дошло.
Впрочем, большинство собачьих наработок токийского концепт-кара не пропали даром. Через некоторое время Honda предлагала специальные собачьи версии кроссовера Element — с лежанками, пандусом и поилками. Благодаря им «Элемент» несколько раз получал премию как «Самый дружественный к собакам автомобиль». Теперь и вы знаете, что в разнообразии мира автомобильных наград есть даже такая. Гав!
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