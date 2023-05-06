Дог-френдли на максималках: история и особенности Honda WOW

Долгое время автопроизводители преступно мало внимания уделяли огромной армии покупателей — любителей домашних животных. Хотя проблема путешествий и даже коротких поездок для собаководов существовала всегда.

Все питомцы разные, но сложности при перевозке, в общем-то, одни и те же. Недостаток места в салоне, отделка интерьера, не приспособленная к собачьей шерсти, ковровое покрытие пола, впитывающее влагу. А в случае с собакой это может быть не просто вода с мокрых лап.

Разработчики Хонды решили эти базовые недочёты разом. Вот почему на Honda WOW, например, жёсткий пол из деревянного шпона. Он не впитывает влагу, а при необходимости помыть его можно из садового шланга.