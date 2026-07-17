Автокредиты в России выросли на треть

Всего за первый месяц лета было оформлено 112,2 тысячи автокредитов. В сравнении с июнем-2025, когда россияне взяли 98,1 тысячи кредитов, рост составил 14%, а месяц к месяцу — 2%. Средний размер кредита на покупку нового автомобиля составил 1,6 миллиона рублей, подержанного — 1,5 миллиона, при этом отмечается, что в мае показатели были аналогичными, а в годовом выражении средняя сумма выросла на 230 тысяч рублей.

Средний срок кредита также не изменился, составив 72 месяца, но годом ранее он составлял только 65 месяцев. 71% всех оформленных займов пришёлся на новые автомобили, в денежном выражении доля таких кредитов составила 72%. В июне 2025 года — 68% и 71% соответственно.