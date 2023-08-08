На российских дорогах появится новая разметка: она помогает рассчитать безопасную дистанцию

Материал по теме
Трасса М-4 «Дон». Всё, что надо знать про дорогу из Москвы до Чёрного моря
Новый Maserati GranCabrio сфотографировали без камуфляжа перед премьерой
Госкомпания «Автодор» нанесёт на отдельные участки своих трасс с повышенным скоростным режимом разметку, помогающую соблюдать безопасную дистанцию. Эксперимент, направленный на снижение аварийности, согласован с ГУОБДД МВД России. Если его признают успешным, аналогичными образом будут размечены и другие участки дорог.
Ранее в этом месяце «Автодор» утвердил стоимость проезда по 308-километровому отрезку платной трассы М-12 от Москвы до Арзамаса в Нижегородской области. Тарифы начнут действовать с сентября. В компании отметили, что оплата транспондером T-Pass позволит получить 15-процентную скидку.
Комментарии
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий