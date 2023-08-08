На российских дорогах появится новая разметка: она помогает рассчитать безопасную дистанцию

Госкомпания «Автодор» нанесёт на отдельные участки своих трасс с повышенным скоростным режимом разметку, помогающую соблюдать безопасную дистанцию. Эксперимент, направленный на снижение аварийности, согласован с ГУОБДД МВД России. Если его признают успешным, аналогичными образом будут размечены и другие участки дорог.