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На российских дорогах появится новая разметка: она помогает рассчитать безопасную дистанцию

НовостиАлександр ОреховКомменты

Госкомпания «Автодор» нанесёт на отдельные участки своих трасс с повышенным скоростным режимом разметку, помогающую соблюдать безопасную дистанцию. Эксперимент, направленный на снижение аварийности, согласован с ГУОБДД МВД России. Если его признают успешным, аналогичными образом будут размечены и другие участки дорог.

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Иллюстрация: «Автодор»

  • Значение безопасной дистанции в метрах составляет половину от максимальной разрешённой скорости в километрах в час. Соответственно, на участках с ограничением в 110 км/ч это 55 метров, а там, где можно разгоняться до 130 км/ч, — 65 метров.
  • Экспериментальная разметка выполняется в виде стрелок или шевронов. Чтобы водитель был уверен, что соблюдает необходимую дистанцию, он должен видеть между собой и впереди идущей машиной две такие «галочки».
  • Для начала решено разметить таким образом восемь участков. Два из них находятся в Подмосковье на ЦКАД, четыре — на М-4 «Дон» в Липецкой, Воронежской и Ростовской областях и ещё два на М-11 «Нева» в Тверской и Ленинградской областях. Для информирования автомобилистов о въезде на участок с экспериментальной разметкой установят соответствующие дорожные знаки. В «Автодоре» отмечают, что на скоростных трассах нет пересечений с другими дорогами в одном уровне, а встречные потоки разделены, поэтому большая часть ДТП — это попутные столкновения, происходящие в том числе и из-за несоблюдения дистанции.

Ранее в этом месяце «Автодор» утвердил стоимость проезда по 308-километровому отрезку платной трассы М-12 от Москвы до Арзамаса в Нижегородской области. Тарифы начнут действовать с сентября. В компании отметили, что оплата транспондером T-Pass позволит получить 15-процентную скидку.

Вам лично пригодится такая разметка?

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